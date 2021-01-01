Ve Mesut Özil ilk Süper Lig maçına Hatay'da çıktı
AA
Fenerbahçe 'nin kış transfer döneminde Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil , sarı-lacivertli forma altında ilk maçına Hatay'da çıktı.
Hatayspor karşılaşmasına yedek kulübesine başlayan 32 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın 77. dakikasında, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atan Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi.
Böylece gurbetçi oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına Antakya Atatürk Stadı'nda çıkmış oldu.
Mesut, geçen senenin 7 Mart 2020 günü oynanan Arsenal - West Ham United maçından bu yana resmi bir karşılaşmada forma giyememişti.