Vatan haini mi? Brezilya'nın Raphinha'yı sorgulama lüksü yok

Kesilmiş videolar çağında, sosyal medya platformları üzerinden verilen hükümler anlık ve hızlı hale geliyor. Birkaç gün önce, Raphinha'nın Barcelona'nın resmi kanalına verdiği bir röportajdan bir kesit yayıldı. Raphinha, söz konusu kesitte Carlo Ancelotti'den Brezilya Milli Takımı'nda oyuncuların yorgunluğunu önlemek için "oyun dakikalarının hassas bir şekilde yönetilmesini" benimsemesini istiyordu; ancak bu, daha sonra başka bir yönde yorumlandı.

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Bu değerlendirme, Brezilya Globo sitesinin gazetecisi Douglas Ceconello'nun bir yazısında yer aldı. Ceconello, o taraftar bakış açısına göre Barcelonalı forvetin "vatan haini" sıfatıyla anıldığının altını çizdi; zira sözleri, Brezilya Millî Takımı'nın formasını giymek istemediğine bir işaret olarak yorumlanmıştı. Ancak videodaki cevabın tamamı izlendiğinde, oyuncunun daha sonra olası sakatlıkların millî takımın kendisine zarar verebileceğini açıkladığı ortaya çıkıyor.

Cumartesi günü Japonya karşısında oynanan hazırlık maçında sakat olan Marquinhos'un yokluğunda Raphinha, Brezilya'nın kaptanlık pazubandını taşıdı. Bu durum, dolaşıma giren videonun teknik heyet nezdindeki konumunu zayıflatmadığını kanıtlıyor; zaten zayıflatması da mümkün değildi. Nitekim Raphinha, millî takım kampını kaçırmamak için önceden ameliyat olmayı tercih ederek, ameliyatın uluslararası arada yapılmasını isteyen Barcelona'nın tutumuna dahi meydan okudu.

Ceconello şöyle devam etti: "Cuma günkü röportajında oyuncu durumu netleştirmeye çalıştı. Carlo Ancelotti ile yaptığı görüşmelerden bahsetti ve fiziksel durumunun elverdiği ölçüde 'mümkün olan bütün dakikaları' oynamak istediğini söyledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Buna rağmen Raphinha'nın uluslararası tecrübesinin soru işaretlerinden arınmış olduğu söylenemez; zira Brezilya Millî Takımı'nda şimdiye kadar kulüplerinde sergilediği seviyenin aynısını ortaya koyamadı. Barcelona formasıyla sergilediği performans ile Seleção'da sunduğu performans arasındaki bu fark, teknik açıdan tartışılabilecek bir nokta olmaya devam ediyor. Ancak geçen Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın sorumluluğunu ona yüklemek adil görünmüyor; çünkü grup aşamasının ikinci maçında sakatlanarak turnuvanın geri kalanında yer alamamıştı."

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Şunu ekledi: "Ancak Brezilya, şu anda dünyanın en iyi oyuncularından birini sorgulama lüksüne sahip değil; özellikle de Ancelotti'nin önünde, önümüzdeki müsabakalar öncesinde çözmesi gereken daha acil dosyalar varken. Raphinha, Barcelona'daki seviyesi ve orada üstlenmeye başladığı görev göz önüne alındığında, İtalyan teknik adamın projesindeki en önemli çözüm unsurlarından biri olabilir; fiziksel efor yönetimine ilişkin açıklamalarını millî takım içinde bir krize dönüştürmek yerine."

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Ancelotti'nin oyuncunun önemini kavradığı anlaşılıyor; zira onu Hansi Flick yönetiminde Barcelona'da üstlendiği yeni rolle uyumlu olacak şekilde, daha merkezi bir konumda değerlendirmek için çalışıyor. Bu değişiklik, sezon başında İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında 14 maçta 19 gol atmasının ardından hücum kapasitesinin patlamasına katkı sağladı; bu, Katalan takımı içinde sahip olduğu etkinin büyüklüğünü yansıtan bir ortalama.

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Bununla birlikte Globo gazetecisi şunları vurguladı: "Raphinha'nın bu parlak formu Brezilya Millî Takımı'na aynı kolaylıkla taşıması beklenmiyor; bunun nedeni yalnızca kulüplerle oynamayı bilen bir oyuncu olması değil, iki takımın oyun tarzının farklı olmasıdır. Barcelona topa sahip olmaya, topu elinde tutmaya ve hücumları düzenli bir biçimde kurmaya dayanıyorken, Brezilya Millî Takımı daha hızlı bir tempoda oynamaya ve bazı hamlelerde aceleci davranmaya meyilli. Bu da forvetin kulüpteki rolünü millî takıma taşımayı, ele alınması gereken teknik bir meydan okumaya dönüştürüyor."

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Şöyle bitirdi: "Ancelotti rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışırken, bağlamından koparılmış bir açıklama nedeniyle Raphinha'yı ek bir soruna dönüştürmek faydalı bir adım olmayacaktır. Gereken, isteğini sorgulamak ya da değerini küçümsemek yerine, fiziksel durumunu da göz önünde bulundurarak yeteneklerinden faydalanmak ve millî takımın oyun tarzını onun imkânlarına uyarlamaktır. İtalyan teknik adamı bekleyen çok sayıda dosya varken, en önemli hücum unsurlarından birine çözümün bir parçası olarak yaklaşmak, oynadığı dakikalar etrafında bir kriz yaratmakla meşgul olmaktan daha önemli görünüyor."

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