Vasco da Gama'da başkanlık vaadi: Yaya Toure

Brezilya ekipte başkanlığa aday olan Leven Siano, seçildiği takdirde Yaya Toure'yi transfer edeceğini açıkladı.

'nın önde gelen ekiplerinden Vasco da Gama'da yeni başkan 2020 yılının sonlarına doğru seçilecek.

Seçimin tam tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Başkan adaylarından biri de avukat Leven Siano...

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Siano, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eğer başkan olursa takıma tecrübeli futbolcu Yaya Toure'yi getireceğini açıkladı.

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Siano'nun yayınladığı videoda Yaya Toure'nin kendisi de yer aldı.

Toure "Bu projeye beni dahil ettiği için Leven'e teşekkür etmek istiyorum. Vasco'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde , , ve Olympiakos gibi takımlarda forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai'nin kadrosuna yer aldı.