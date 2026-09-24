Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra özel bir ödülün sahibi oldu.

Bellingham, İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor ve UEFA Uluslar Ligi kapsamında cumartesi günü Wembley Stadı'nda İspanya'ya karşı oynanacak maçı bekliyor.

Beklenmedik bir durum ortaya çıkmadıkça ilk on birde yer alması neredeyse kesin, çünkü kendisi Thomas Tuchel'in takımının liderlerinden biri.

Bellingham, Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi ve Kylian Mbappé (10) ile Messi'nin (8) ardından, gol krallığı listesinde üçüncü sırada yer aldı (7 gol).

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Turnuvanın sona ermesinden iki ay sonra Bellingham, FIFA'dan bronz ayakkabı ödülünü aldı; ancak sürpriz olan şey, Bellingham'ın en iyi golcüler arasında üçüncü sırada yer aldığı için bir ödül alabileceğinden haberdar olmamasıydı.

Jude, "As" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Dünya Kupası bronz ayakkabısı... Var olduğunu bile bilmiyordum, ama yine de teşekkür ederim."

Jude yarı finale kadar yükseldi ancak Arjantin karşısında elendi ve böylece İngiltere'nin oynayıp İspanya'ya kaybettiği EURO 2024 finaline ulaşma başarısını tekrarlayamadı.

Bu hafta İspanya ile yeniden karşılaşma fırsatı bulacak ve bu kez Cucurella ile Huijsen gibi Real Madrid'deki takım arkadaşlarına karşı oynayacak.