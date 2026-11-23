Juric'in takımının genç yıldızı Fiorentina'ya iki gol atıp ligde 11 gole ulaştı. Inter onu yakından takip ediyor.

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Gustavo Varela, Inter'in gözü önünde yine şov yaptı. Bu akşam sportif direktör Dario Baccin de Brianteo'da Monza-Fiorentina maçını izlerken Portekizli forvet sahneye çıkıp takımını 3-0'lık zafere taşıdı: biri muhteşem bir topuk vuruşuyla olmak üzere iki gol, unutulmaz bir performans daha ve ligdeki 11. golü. Serie A'daki ilk sezonunda gol krallığında yalnızca Donyell Malen'in arkasında, ikinci sırada.

REKOR RAKAMLAR: Serie A'da 12 maçta 11 gol. Coppa Italia da hesaba katıldığında bu rakam 12 maçta 13 gole çıkıyor. İtalya'da müthiş bir etki yaratan Yeşil Burun Adaları kökenli, 2005 doğumlu Portekizli forvet, altyapıdaki tüm yıllarını geçirdiği Benfica'dan yazın geldi. Arada, yine Portekiz'de Gil Vicente'ye kiralandı. Şimdiden 40 milyon avro değerinde. Son 50 yılda Serie A'daki ilk 11 maçında çift haneli gol sayısına ulaşan üçüncü oyuncu oldu. Ondan önce bunu 1997'de Vincenzo Montella ve 2008'de Diego Milito başarmıştı.

FİYATI NE KADAR: Ivan Juric bunu bir kez daha dile getirdi: "Ocak ayında bize 50 milyon getirirlerse ve takımı yeniden kurarsak, benim için olur." Monza, Varela'yı 27 Temmuz 2026'da 3,5 milyon avro karşılığında bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu. Forvet, 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı: altı ay sonra değeri şimdiden bunun on katına çıktı. Varela esas olarak santrfor oynuyor ancak başka bir forvetin yanında da görev alabiliyor.

KİM İSTİYOR: Serie A'dan birçok kulüp onun performansına kayıtsız kalmadı. Serie A'daki ilk maçına tam da Inter karşısında çıktı ve ilk golünü de gerçek bir golcü gibi attı. Inter onu sık sık izliyor ve Baccin'in onu gözlemlemek için Monza'daki stada gelişi ilk değil. Milan da onu ocak ayı için aday listesine almış, tıpkı Amorim gibi Varela'nın vatandaşı olan Goncalo Ramos'a uygun bir alternatif olarak değerlendirmişti. Kesin olan şu ki Varela böyle devam ederse Monza'da fazla kalmayacak: belki de bir aydan biraz uzun süre.