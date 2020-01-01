Varane, Messi'yi durdurmanın yolunu açıkladı
Raphael Varane, Lionel Messi'yi zapt etmenin zorluğundan bahsederken, Arjantinli futbolcunun ancak takım oyunuyla durdurulabileceğini belirtti.
2011 yılından beri Real Madrid forması giyen Varane, dört Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu yaşarken bu süre içinde sık sık karşılaştığı Lionel Messi'yi nasıl durdurabileceklerini anlattı:
"Onu başkalarını savunduğumuz gibi savunamayız. Messi'yi durdurmak için takım çalışması gerekir. Ona yer bırakmamalısınız. Real Madrid'in savunmacısı olmak çok az hata yapabilmek demektir."
Fransız futbolcu, Sergio Ramos ve Pepe'nin kendisi için rol model olduğunu belirtirken, bir diğer kulüp efsanesi Zinedine Zidane hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı:
"Pepe ve Ramos gibi oyunculardan ilham aldım çünkü onlar Cristiano Ronaldo gibi biriyle çalıştılar. Ramos'un her zaman kazanmaya yönelik bir zihniyeti var. Zidane'ın sakinliği ve pozitifliği benim için harika bir örnek."