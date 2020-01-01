Varane, Messi'yi durdurmanın yolunu açıkladı

Real Madrid forması giyen Raphael Varane, Barcelona'lı yıldız Lionel Messi'nin durdurulmasının ancak takım işiyle mümkün olabileceğini söylüyor.

Raphael Varane, 'yi zapt etmenin zorluğundan bahsederken, Arjantinli futbolcunun ancak takım oyunuyla durdurulabileceğini belirtti.

2011 yılından beri forması giyen Varane, dört Şampiyonlar Ligi ve iki şampiyonluğu yaşarken bu süre içinde sık sık karşılaştığı Lionel Messi'yi nasıl durdurabileceklerini anlattı:

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"Onu başkalarını savunduğumuz gibi savunamayız. Messi'yi durdurmak için takım çalışması gerekir. Ona yer bırakmamalısınız. Real Madrid'in savunmacısı olmak çok az hata yapabilmek demektir."

Fransız futbolcu, Sergio Ramos ve Pepe'nin kendisi için rol model olduğunu belirtirken, bir diğer kulüp efsanesi Zinedine Zidane hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı:

"Pepe ve Ramos gibi oyunculardan ilham aldım çünkü onlar gibi biriyle çalıştılar. Ramos'un her zaman kazanmaya yönelik bir zihniyeti var. Zidane'ın sakinliği ve pozitifliği benim için harika bir örnek."

