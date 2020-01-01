Varane: Bu benim mağlubiyetim

Manchester City deplasmanında çok büyük hatalar yapan Raphael Varane, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.

Raphael Varane, 'in 'ye 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın sorumluluğunu üstlendi.

Fransız savunma oyuncusu ilk yarıda ceza sahası içinde kaptırdığı topla, ikinci yarıda da kısa düşen geri pasıyla City'ye iki gol hediye ederken kariyerinin en kötü performansını ortaya koydu.

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Real Madrid'in toplamda 4-2 kaybederek Devler Ligi'ne veda ettiği eşleşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Varane, "Bu benim mağlubiyetim. Sorumluluğu almak zorundayım. İyi hazırlanmıştık ama hatalarımın bedelini ödedik. Takım arkadaşlarım için çok üzgünüm. Skor 1-1'ken turu geçme şansımız vardı ama olmadı." sözlerini kullandı.

Daha fazla takım

Teknik Direktör Zinedine Zidane ise oyuncusuna sahip çıktı ve "Varane'a başını dik tutmasını söyleyeceğiz. Ben oyuncularımın sezon boyunca başardıkları muhteşem işlere odaklanmayı tercih ederim. İyi bitirmedik belki ama iyi bir sezon geçirdik. Mutlu olmalıyız." şeklinde konuştu.

Real Madrid, 'da 2019-20 sezonunu ezeli rakibi 'nın önünde şampiyon tamamlamıştı.