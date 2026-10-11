VAR tartışmalarının ardından çarpıcı tespit: "İlk üç biraz farklı değerlendiriliyor"

Bu hafta PSV - sc Heerenveen (2-0), Feyenoord - AZ (2-0) ve Ajax - NEC (1-1) maçlarındaki hakem kararları çok konuşuldu. Algemeen Dagblad'daki köşe yazısında Sjoerd Mossou, geleneksel üç büyüğün diğer on beş Eredivisie kulübünden farklı değerlendirildiğini savundu.

Hakemlerin başındaki isim Raymond van Meenen, pazar sabahı ESPN'in Goedemorgen Eredivisie programına konuk oldu. Ajax, Feyenoord ve PSV'nin maçlarında hakem kararları üzerine birden fazla tartışma yaşandığı için konuşulacak çok şey vardı.

Mossou, "Mexx Meerdink'e gerçekten temas edilmişken VAR, Danny Makkelie'nin Feyenoord karşısında AZ lehine penaltı vermesini nasıl olur da 'açık ve bariz hata' olarak değerlendirdi?" diye sordu.

"Ajax - NEC maçında hem Jorthy Mokio hem de Abdellah Ouazane nasıl oldu da kırmızı kart görmedi? PSV'li Armando Obispo, sc Heerenveen karşısında neden ikinci sarı kartı görmedi?"

Köşe yazarı, Van Meenen'in görüşünü uzun uzun anlatarak savunmaya çalıştığını belirtti. "Çünkü VAR'ın, uygulamaya konulmasından on yıl sonra bile kaçınılmaz bir yan etkisi var: Sistem olsa olsa mutlak adalet yanılsaması yaratıyor, ancak haksızlık hissini daha da büyüttü. Hiçbir karar öylece unutulup gitmiyor. Her karar tartışma yaratıyor."

"Sorular keskindi, Van Meenen kendini iyi savundu ama pazar sabahı bir konu hiç konuşulmadı. Cumartesi akşamındaki önemli örneklerin hepsinde şüpheden her seferinde ev sahibi 'üç büyükler' takımının yararlanması tesadüf müydü?" diye soran Mossou, bu sorunun yanıtını bildiğini ima etti.

"Hollanda'da zirvenin hemen altındaki takımlarda, orta sıralarda veya puan tablosunun sağ yarısındaki takımlarda oynayan her futbolcu ya da görev yapan her teknik direktör, yanıtı elbette biliyor. Kritik 50/50 kararlarında Ajax, PSV ve Feyenoord genellikle diğerlerinden biraz farklı değerlendiriliyor. Bu hafta sonu bir kez daha görüldüğü gibi, hakemler de insan. VAR da bunu çözebilmiş değil."