VAR odasına şiş kebap siparişi!

Video Yardımcı Hakem Sistemi, Yunanistan'da ilk kez uygulanmaya başladı. Hakemlerin VAR odasına verdiği yemek siparişi ise kameralara yakalandı.

Yunanistan Ligi'nde 2019-20 sezonu, 24 Ağustos Cumartesi günü oynanan Lamia - Panathinaikos karşılaşması ile başladı.

Lazar Romanic ve Federico Macheda'nın attığı goller ile 1-1 sonuçlanan maçın henüz başında erkanlara öyle bir an yansıdı ki; görenleri oldukça şaşırttı.

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), Yunanistan'da ilk kez bu karşılaşma ile uygulanmaya başladı. Daha maç başlamadan, oyuncuların kale seçtiği anda VAR karavanının içi ekranlara yansıdı.

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VAR hakemleri, önlerindeki ekranı kontrol ederken bir anda karavanın kapısı açıldı ve içeriye bir paket bırakıldı. O paketin yemek siparişi olduğu ve içinde "souvlaki" denilen Yunan şiş kebabının olduğu belirtildi.

Hakemlerin VAR odasına yemek siparişi vermesi, hem Yunanistan'da hem de dünya futbol basınında ses getirdi ve eleştirildi.