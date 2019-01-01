VAR konuşmaları yayınlanabilir mi?

Uluslararası Futbol Birliği Genel Sekreteri Lukas Brud, VAR hakkında merak edilenleri açıkladı.

'nin en çok tartışılan konularından olan Video Yardımcı Hakem sistemi tartışmaları bir an olsun son bulmuyor. Son olarak yönetimi VAR konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmasını istemişti.

Sabah Gazetesinden Murat Özbostan Uluslararası Futbol Birliği, IFAB ile görüştü. Merak edilen soruları yanıtlayan Genel Sekreter Lukas Brud'un açıklamalarından satır baları şöyle;

"VAR görüşmeleri yayınlanabilir, yasak değil. ve liglerinde görüşmeler neden yayınlanmış bilmiyorum. Bazı durumlarda bilgilendirme ve eğitim amacı ile yapılabilir. Örneğin; Dünya Kupası grup maçlarından sonra FIFA bu görüşmeleri yayınladı. Ancak burada amaç insanlara sistemin nasıl işlediğini anlatabilmekti. Amaç görüşmelerin içeriğini halka yansıtmak değildi.

Bu konuşmalar özeldir. Taraflar tartışır, ortak karar vermeye çalışır. Son karar hakeme aittir. Hakemin karar verme sürecini yargılamak doğru olmaz. Bu kadar detayı paylaşırsanız daha fazlasını da paylaşmak gerektirebilir."

"VAR zaman içinde daha iyi olacak"

"VAR protokolünde bir değişiklik yapmayı planlamıyoruz. Ancak sürekli durum analizi yapıyoruz. Sıkıntılı durumları gözlemliyoruz. Eğitim programlarımızı inceliyor ve sürekli yeniliyoruz. Ulusal Futbol Federasyonlarına en iyi uygulamayı yapabilmeleri için sürekli destek veriyor, onları yönlendiriyoruz. Başka örnek teşkil edebilecek vakaların videolarını paylaşıyoruz, hakemleri uygulamanın her ülkede, tutarlı olabilmesi konusunda eğitiyor ve birbirlerinden de öğrenmelerini bekliyoruz.

Kafa karıştıran, yanlış anlaşılmalara yol açan kararlara hakemlerin başka ülkelerdeki yaklaşımını gösterip tutarlılığı arttırmaya çalışıyoruz. Sonuçta VAR üç yıllık bir uygulama. Zaman içinde daha iyi olacak."

"Duygusallık arttıkça tepkiler artıyor"

"Türklerin futbolu çok sevdiklerini, çok tartıştıklarını ve duygusal olduklarını biliyorum. Ben de Türkiye'de maç izlemekten büyük keyif alıyorum. Her bölgeden farklı tepkiler geliyor. Daha az duygusal olan ülkelerden daha az tepki alıyoruz. Duygusallık arttıkça tepkilerin arttığını gözlemliyoruz. Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa ülkelerinin VAR eleştirileri oranında farklılıklar mevcut.

Türkler futbol söz konusu olunca çılgın gibiler. Gerçekten fanatikler ve futbolu seviyorlar. Şu bir gerçek ki; aynı fanatikler karar kendi lehlerinde çıkınca memnun oluyorlar. VAR'ı istatistik olarak değerlendirmek çok önemli. VAR ile aslında birçok durum netlik kazanıyor.

Ancak insanlar genellikle olumsuz durumları konuşuyorlar. Oysa katkıları daha fazla. Hakem bazen inanılmaz iyi maç yönetiyor ancak bir tek hata yapıyor; kimse başarıyı görmüyor, herkes hatalı olduğunu düşündüğü o tek poziyonu tartışıyor.

"VAR tüm hataları ortadan kaldırmaz"

VAR sisteminden kesinlikle mutluyuz. Çünkü oyunun üstünde olumlu etkileri olduğunu düşünüyoruz. Hatta gurur duyduğumuz noktaları var. İstatistikler de bu konuda bizi destekliyor. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan VAR'ın protokolü hemen her ülkede aynı. Herkes VAR'ın yüzde 100 doğru kararlar getirmesini bekliyor ki bu mümkün değil

Türkiye'de sistem altyapısı son derece iyi kuruldu. Ancak unutulmaması gereken kararları veren hakem ve hakemler de insan. VAR sistemi hakem hatalarını tamamen ortadan kaldırmak amacı ile değil daha sağlıklı kararlar verilmesini sağlamak amacı ile kuruldu. Tüm hataları ortadan kaldırmak mümkün değil. Biz mutluyuz ancak birçok karar subjektif. Siyah ya da beyaz kadar net değiller.

Kararların kalitesini istatistiki olarak değerlendirirsek VAR'ın başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. VAR'dan önce 3 maçta bir major hakem hatası mevcutken VAR'dan sonra 15 maçta bir major hakem hatası görülüyor.

Bu rakam zaman içinde uygulamaya alışıldıkça daha da iyi olacak. VAR'a yeni geçen ülkeler daha iyi adapte oldukça oran daha da iyileşecek.