VAR kararlarında önemli değişiklik!

VAR kararları için tartışmalar sürerken, yeni sezonda önemli değişikliklere gidileceği öne sürüldü.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması yürürlüğe girdiğinden beri tartışmalar bitmek bilmezken, uygulamayla ilgili yeni kararların alınması gündeme geldi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) CEO'su Lukas Brud, yeni sezonla birlikte önemli kararlar alınacağını bildirdi.

Brud, gelecek sezon VAR kayıtlarının seyirci ile paylaşılabileceğini belirtirken, "Seneye VAR sistemini zenginleştirmek ve geliştirmek için bazı planlarımız bulunuyor. Şu anda orta hakem ile VAR hakemi arasındaki konuşmaların canlı olarak aktarılması yasak. Maçtan sonra ülkelerin ulusal futbol otoriteleri gerekli görürler ise kendileri sorumluluk alarak bu konuşmaları yayınlayabilirler. Biz IFAB olarak konuşmaları yayınlayın ya da yayınlamayın demeyiz. Seneye her pozisyon için geçerli olmamakla beraber kritik pozisyonlarda gazetecilere ve hatta belki stadyumda maçı izleyen seyircilere canlı olarak hakemler arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda bazı testler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Testten sonra karar vereceğiz"

Lukas Brud, devrim niteliğindeki VAR geliştirmelerinin testlerini yeni yılın ilk aylarında yapacakları söylerken, "Gelecekte bu konuşmaların bir kısmının canlı yayınlanması üstüne planlama yapıyoruz ancak son duruma testlerden sonra karar vereceğiz. Biz bu altyapıyı sunacağız ama yine bunların yayınlanması ile ilgili son kararı ulusal futbol federasyonu kullanıp kullanmamaya kendisi karar verecek. Ocak-Şubat aylarında bu uygulamanın ne zaman test edileceği belirlenecek" dedi.