"Video hakeminin mesleği ne bilmiyorum ama bugün belli ki bakmamış" diyen FSV Mainz 05'in stoperi, Bayer Leverkusenli Jarell Quansah'ın 55. dakikadaki golünün öncesinde forvet Patrik Schick'in topu eliyle kontrol etmiş olmasının kendisi için "belirleyici bir nokta" olduğunu söyledi.

Posch, Werkself'e karşı sahalarında 4-3 (2-2) kaybettikleri maçın ardından bunun "elbette" cezalandırılması gereken bir ihlal olduğunu söyledi. "Bunu bir daha izlemem gerekiyor ama duyduğum kadarıyla topu bu şekilde kendisi için çok avantajlı bir noktaya alıyor. Eğer bu el değilse, ne olduğunu bilmiyorum" diyen oyuncu, Schick'in top kontrolünde topun karnından doğrudan eline, oradan da Quansah'a sektiğini belirtti. Quansah ilk şutunda başarılı olamazken, dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Avusturyalı oyuncu, hakem Max Burda ile konuşmadığını ancak "Nadiem Amiri'ye bunun el olmadığını söylediğini" aktardı. Görünüşe göre ihlal, golün hemen öncesinde gerçekleşmiş olarak değerlendirilmedi. Mainz sportif direktörü Niko Bungert, "Bana söylenen, golü atan oyuncu topa elle müdahale etseydi muhtemelen ihlal sayılacağı yönünde" dedi: "Kurala göre bu durumda gol muhtemelen nizami." Yine de bunun "çok acı verici olduğunu ve adaletsiz hissettirdiğini" söyledi.

Golün ardından ve VAR incelemesi sırasında kenarda itirazlarda bulunan Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer ise maçtan sonra bu tartışmaya girmek istemedi. Fischer, "Bugün hakem hakkında konuşmamalıyım" dedi ve nedenleri kendi takımlarında aramayı tercih etti: "Bugünkü oyunumuz yeterince iyi değildi, bu yüzden bugün yaptığımız hataları konuşmamız gerekiyor."