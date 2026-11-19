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Paolo Vanoli yaşadıklarını anlattı. Fiorentina teknik direktörü, yarın Cronache di Spogliatoio'da yayımlanacak röportajında (bir bölümü bugün paylaşıldı), geçen haziran Fiorentina'dan ayrılışından Grosso'nun görevden alınmasının ardından yeniden kulübenin başına geçişine kadar geçen ayları değerlendirdi. Vanoli, Floransa'dan uzak geçirdiği döneme ilişkin şunları söyledi: "Eşim bu yaz bana, 'Yaz boyunca sanki ertesi gün ölecekmişsin gibi yaşadın' dedi. İşte yazı nasıl geçirdiğimi böylece anlatmış oldum."

Vanoli, geçen sezonun ardından Fiorentina'dan ayrıldığı döneme ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Saklamıyorum, sahada hak ederek elde ettiğim bir şeyi sürdürememek büyük hayal kırıklığıydı. Ama hep şunu söyledim: Kulüpte yönetim değişip yeni insanlar geldiğinde, kulübün bir karar vermesi kaçınılmazdır. Bu yüzden neler yapabileceğimi düşündükçe üzülüyordum ama kararı kabullendim. Zorunlu bir tatildi, biraz öyle geçti... Neyse ki yanımda, zaman geçirmemi sağlayan bir grup çatlak arkadaşım vardı (gülüyor, editörün notu). Yine de transfer döneminde neler olabileceğini hep düşündüm."

Vanoli, eylüldeki dönüşünün yaşandığı günlere de değindi: "Gerçekten beklenmedik bir sürprizdi ama güzel bir şeyler yapmak üzere dönmenin büyük heyecanıyla karşıladım. Buraya 'Ben haklıydım' demek için dönmedim. Bu, hiç umurumda değil. Kulüp sahiplerinin ve direktörün kurmakta olduğu bu yeni projeye inandığım için döndüm. Ayrıca Floransa'yı daha fazla yaşamaya söz verdim kendime. Çünkü geçen yıl hedefe ulaşmak için buradaki Viola Park'ta kalıyordum. Şimdi şehrin tadını daha fazla çıkarmak istiyorum. Çok güzel bir şehir ve taraftarı fanatik olsa da seni hep daha ileriye taşıyor. Taraftarlara, futbolcuyken yaşattığım sevinçten sonra bir sevinç daha yaşatmak ya da 'Tamam, bu, gelecekte büyük bir Fiorentina için temel' diyebileceğimiz temelleri atmak istiyorum."

Son olarak şunları söyledi: "Pieraccioni'nin prömiyerine gittim. Şehri yaşamak buna da dahil. Geçen gün de Bove'nin filmini sinemada izledim. Dokunaklıydı. Arada dışarıda taraftarlarla karşılaşıyorum, her zaman eğlenceliler. Oyuncu değişikliklerini de hatırlatıyorlar (gülüyor, editörün notu)."