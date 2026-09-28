Vandaag Inside, Estevana Polman’dan özür diledi

Vandaag Inside ekibi, pazartesi günü Estevana Polman'ın ayrılığı üzerinde duruyor. Eski hentbolcu bu sezon her ay talk-show'a katılacaktı, ancak artık Polman'ın bir daha davet edilmemesine karar verildi.

René van der Gijp, çok uzun zaman önce olmamak kaydıyla, Polman'ın VI'daki rolüne şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak sözlerinin gereğinden fazla büyütüldüğünü vurguluyor. "Ben sadece, burada masada onun adı anons edildiğinde herkesin bir şeyler söylediğini duyduğumu söyledim. O zaman da hemen, yeter ki yay çok fazla gerilmesin, dedim. Beklentiler çok yükselirse onları karşılayamazsınız. Hepsi bu."

Van der Gijp'e göre bu kesinlikle Polman'a yönelik bir saldırı değildi. "İnsanlar bunu benim beklentilerimle ilgili söylediğimi düşündü. Ama ben kendimden bahsetmiyordum" dedi Dordrechtli daimi konuk.

"Onun neleri yapıp neleri yapamayacağını bilmiyorduk. Ve burada bulunduğu o seferlerde, kocası (Rafael van der Vaart, ed.) hakkında ve hentbol hakkında çok iyi konuşabildiği ortaya çıktı. Ama bunun dışında pek ses vermedi" diyerek Johan Derksen söze girdi.

"Can sıkıcı olan şu: o kızın altı aylık bir deneme süresi hakkı vardı. Aslında bunu tamamlamamız ve onu seviyeye getirmek için biraz koçluk yapmamız gerekiyordu. Ama şimdi aslında mağdur olan o. Bence bu gerçekten can sıkıcı" diye ekledi De Snor. "Olması gerektiği gibi gitmedi."

Wilfred Genee, Derksen'in tespitine katılıyor. "Bence de öyle. Yani aslında bu yüzden biraz üzgünüz, değil mi?" diye düşündü sunucu. Bu arada Polman'ın gelecekte VI'ya bar konuğu olarak dönmesi ihtimal dışı değil.

"Ben fazla içerik odaklı köşeye itildim ve bu durum önceden böyle konuşulmamıştı. Buna dahil olmak istemiyorum" diye vurguladı Polman, RTL Boulevard'a yaptığı açıklamada. "Ben de sürekli bunun gerçekten bana uygun olup olmadığını aradığımı belirttim. Bir değerlendirme yapıldı ve buradan bunun böyle iyi olduğu sonucu çıktı."