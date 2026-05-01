Van Persie, Feyenoord'un "harika futbolcusuna" net bir mesaj gönderdi

Givairo Read tamamen iyileşti ve bu hafta sonu Feyenoord ile Fortuna Sittard'a karşı sahaya çıkacak olan Robin van Persie'nin kadrosunda yer alabilir. Ancak sağ bek oyuncusunun Pazar günü Güney Limburg'da oynanacak maçta süre alıp almayacağı henüz belirsiz.

Read, hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç aydır sahalardan uzak kalmıştı. Kanat bekçisi, geçen hafta FC Groningen'e karşı oynanan iç saha maçında (3-1) Feyenoord'un maç kadrosuna geri döndü. Van Persie, sağ bek pozisyonunda Mats Deijl'i tercih etse de, Read'e oyuna sonradan girme şansı verildi.

Van Persie, Fortuna deplasmanı öncesinde Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, "Read konusunda bekleyip göreceğiz" dedi. "Cumartesi günü haftayı nasıl geçirdiğimize tekrar bakacağız."

"Givairo bu hafta sonu kadroda yer alıyor ve sonra da maçın gidişatına bağlı," dedi, yeniden forma giymeye hazır olan sağ bekten çok memnun olan Feyenoord teknik direktörü. "Read harika bir futbolcu, onu sahada görmek istiyoruz."

Van Persie basın toplantısında Sittard'da üç puanın her şeyden önemli olduğunu belirtti. "Kazanmak en önemli şey, özellikle şu anda. Givairo'nun süre alması ihtimali var, ancak bu maçın gidişatına da bağlı."

Read, Feyenoord'da şimdiden etkileyici bir performans sergiledi ve Bayern Münih'in potansiyel transferi olarak defalarca adı geçti. Almanlar, 2029 ortasına kadar De Kuip'te sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki savunma oyuncusu için en az 30 milyon euro ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.