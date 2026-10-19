"Van Persie, Feyenoord'da ona utanç verici şekilde davrandı"

Sem Steijn, cumartesi günü Telstar karşısında Feyenoord adına iki gol attı. Bu nedenle pazartesi günü Vandaag Inside programında gündeme geldi. Johan Derksen, doğru şekilde kullanılması hâlinde orta saha oyuncusunun Feyenoord için yararlı olacağını düşünüyor.

Derksen, Steijn hakkındaki değerlendirmesine şöyle başladı: "FC Twente'de neler yapabildiğini gösterdi. Çok gol attı ve iyi oynadı. Robin van Persie ona utanç verici biçimde davrandı, onu yerden yere vurdu."

Valentijn Driessen, Steijn'in geçen sezon Feyenoord'da kaptan olduğunu hatırlattı. Derksen hemen karşılık verdi: "Bu onun suçu değildi. Yeni transfer edilmiş genç bir oyuncuyu kaptan yapmak saçma değil mi?"

René van der Gijp söze girdi: "Bir teknik direktör senden kaptan olmanı isterse 'hayır' demezsin." Derksen devam etti: "Hayır. Ama Van Persie, Steijn'i sürekli acımasızca kadrodan çıkardı. Sanki hiç futbol oynayamıyormuş gibi. Kendi oğluysa hep oyuna girebiliyordu."

Driessen, geçen yazdan bu yana De Kuip'te teknik direktörlük yapan Giovanni van Bronckhorst'u kastederek, "Bu teknik direktör de aslında tam olarak aynısını yapıyor. O da Steijn'i yedek kulübesine oturtuyor" dedi.

Derksen ise her şeye rağmen Steijn'in Feyenoord'da bir geleceği olduğunu düşünüyor: "Bu, teknik direktörün tercihine bağlı. Ama Steijn'e güven verirseniz çok iyi bir oyuncu kazanacağınızı düşünüyorum. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen gol krallığında üst sıralarda yer alıyor."

Driessen, Steijn'in FC Twente formasıyla 24 gol atarak Vriendenloterij Eredivisie'de gol kralı olduğu 2024/25 sezonuna atıfta bulundu: "Olabilir. Zaten gol kralı oldu. Bunu kanıtladı."