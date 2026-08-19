Van Oevelen, rekor transferden bir ay sonra Ipswich Town’dan ayrılıyor

Kayne van Oevelen, gelecek sezon da Ipswich Town’da kaleye geçmeyecek. Voetbal International’ın haberine göre İngiliz kulübü, Hollandalı kaleciyi doğrudan Valencia’ya kiralıyor.

Van Oevelen, daha önce bu yaz transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında FC Volendam’dan Ipswich’e transfer olmuştu. Bu, Volendam tarihindeki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli oldu. İngiliz kulübü böylece FC Twente ve Valencia’yı geride bıraktı. Van Oevelen’in hatta son adı geçen kulüple kişisel anlaşması da vardı.

İspanyol kulübü ise bununla yetinmedi ve şimdi onu yine de Ipswich Town’dan kiralayacak. Ayrıca İngiliz kulübünün kadrosunda halihazırda birinci kaleci olarak Kjell Scherpen bulunuyor.

Van Oevelen’in İspanya’da birinci kaleci olma ihtimali yüksek. Şu anda Stole Dimitrievski düzenli olarak kaleyi koruyor, ancak bunun büyük olasılıkla daha uzun sürmeyeceği düşünülüyor.

23 yaşındaki kaleci çarşamba günü Mestalla’ya varacak. Burada bir sezonluk sözleşmeye imza atacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

Van Oevelen, Volendam formasıyla 64 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 13 kez kalesini gole kapattı. Geçen sezon Kuzey Hollanda ekibiyle birlikte Keuken Kampioen Divisie’ye düştü.