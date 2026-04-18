Van Hanegem, Feyenoord'un Van Persie ile devam edip etmemesi gerektiği sorusuna net bir yanıt verdi

Willem van Hanegem, bu hafta sonu 1908.nl ile yaptığı kapsamlı röportajda oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Feyenoord’un eski oyuncusu ve teknik direktörü, Robin van Persie’nin gelecek sezon Rotterdam’ın önde gelen kulübünde takımın başında olacağını düşünmüyor.

Van Hanegem, 1992 ile 1995 yılları arasında Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yaptı ve bu dönemde lig şampiyonluğu ve çeşitli ulusal kupa zaferleri elde etti. 82 yaşındaki eski teknik direktör, kendini her zaman oyuncu grubunun bir parçası olarak hissetti. "Kendimi onların üstünde hissetmedim. Benim için önemli olan birkaç şey var; bunlardan biri de oyunculara karşı dürüst olmaktır. Onlara, herkesin yaptığı gibi kendilerinin de iyi oyuncular olduğunu hissettirmelisin. En önemlisi budur."

Van Hanegem, Van Persie'nin yaklaşımının kendi çalışma tarzıyla uyuşmadığını düşünüyor. ''O bir Feyenoord'lu, öyle davranması da gerekir. Bende o his yok. Dört oyuncunla kavga edip tartışamazsın. Bu olamaz, değil mi? Bu çok saçma, değil mi? Oysa izlemesi harika bir futbolcuydu.''

Van Hanegem'e göre, Feyenoord oyuncuları Van Persie'den yeterince güven görmüyor. "Ama bu, eskiden iyi olan oyuncuların sıklıkla yaptığı bir şeydir; oyuncularına kendilerinin de iyi birer oyuncu olduğunu hissettiremezler. Herkes aynı derecede iyi olamaz."

Van Hanegem'e, yazın ardından Feyenoord'un Van Persie ile devam edip etmemesi gerektiği sorulduğunda net bir cevap veriyor. "Şey, sanmıyorum," diyor emekli teknik direktör ve hemen ideal Feyenoord teknik direktörünün tanımını yapıyor.

"Futbolu, oyuncularını ve oyunu seven biri. Ben de Excelsior'da bulunuyorum, sık sık maçı izlemeye geliyorum. Onların tüm o tuhaf hareketlerini gördüğümde,'Bu da ne böyle?' diye düşünüyorum. Hepsi biraz dikkat çekici. Gülümsemeden edemiyorum," diye bitiriyor De Kromme.