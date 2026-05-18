Willem van Hanegem, FC Utrecht'e transfer olan Anthony Correia'yı (Telstar) geçen sezonun en iyi teknik direktörü olarak görüyor. Ayrıca De Kromme, Ajax'a ve teknik direktör Oscar García'nın bazı açıklamalarına karşı oldukça eleştirel bir tavır sergiliyor.

Van Hanegem, Pazartesi günü Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında, "Ajax, sezonun başlarında olduğu gibi hâlâ aynı izlenimi bırakıyor" diye hayıflanıyor. "Perşembe günü Volendam'da FC Groningen'e karşı oynayacakları maçı bekleyip göreceğiz."

Eski orta saha oyuncusu ve teknik direktör, Ajax'ın Volendam'daki Kras Stadyumu'nda Groningen'i ağırlayacağı Avrupa kupaları play-off maçlarına atıfta bulunuyor. "FC Groningen'den o kadar da etkilendiğimden değil, hiç de değil. Ama Ajax rakiplerini ezip geçmiyor."

Van Hanegem'in sert bir sonucu bu; köşe yazarına göre Ajax teknik direktörü henüz bu sonuca varmamış. "Son lig maçı öncesinde verdiği röportajlarda, kendi liderliğinde işlerin o kadar da fena gitmediğini ima etti. Ayrıca Ajax'ın şampiyon olacağını da şimdiden öngördü."

Emekli teknik direktör, PSV'nin beşinci sıradaki Ajax tarafından tahtından kolayca indirileceğini düşünmüyor. "Ama yine de takımı Conference League'e taşıması iyi olur. Avrupa'da biraz daha yükselebilmek için puanlara ihtiyacımız var ve Ajax normalde Conference League'de kaybettiğinden daha fazla maç kazanmalı. Bu, futbol ülkesi olarak bize yardımcı olur."

İspanyol teknik direktörün Ajax'ın gelecek sezon şampiyon olacağına dair açıklaması, Van Hanegem tarafından şüpheyle karşılanıyor. "Bu, gelecek sezon orada artık teknik direktör olmayacağı anlamına gelir. Aksi takdirde böyle bir şey söylemezsin, çünkü işler yolunda gitmezse gelecek sezon orada sürekli bununla yüzüne vururlar."

ESPN'e göre García, her şeye rağmen gelecek sezon Ajax'ın teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer alıyor. Teknik direktör Jordi Cruijff'in elinde Girona teknik direktörü Míchel de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler bulunuyor.