Tecrübeli Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, Avrupa Futbol Federasyonu'nu (UEFA) ve tek gruba dayanan yeni Şampiyonlar Ligi sistemini sert bir dille eleştirdi.

Bayern Münih, Barcelona ve Manchester United'ın eski teknik direktörü, çeşitli Hollanda basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda değişikliklere karşı olduğunu dile getirerek federasyonu yalnızca kârı düşünmekle suçladı.

Van Gaal, İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şöyle dedi: "Avrupa Futbol Federasyonu yalnızca para kazanmayı düşünüyor. Yozlaşmış bir dünya bu." Van Gaal, mevcut Şampiyonlar Ligi sistemini saçma olarak nitelendirdi.

Son iki yıldır turnuva, ilk aşama olan lig aşaması kapsamında tek bir ortak lig çizelgesi sistemiyle oynanıyor. Ayrıca takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı ve her takımın bu aşamadaki maç sayısı 6'dan 8'e yükseldi.

Van Gaal bunun bir hata olduğunu düşünüyor ve daha gol yüklü maçlara ve takımların seviyesinde daha büyük bir dengesizliğe yol açtığına inanıyor. Van Gaal şöyle konuştu: "Adı Şampiyonlar Ligi, öyle değil mi? Buna en iyi takımların katılması gerekir. Bu şekilde seviye farkı azalır, dolayısıyla goller de azalır."

Bu sistemle bağlantılı ve Van Gaal'in yine değindiği diğer sorunlardan biri de maç sayısının artması. Van Gaal, Khvicha Kvaratskhelia'nınki gibi ciddi sakatlıkları maç yoğunluğuna bağlayarak şöyle dedi: "Daha fazla maç var, dolayısıyla daha fazla sakatlık oluyor."







