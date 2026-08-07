Van Gaal’ın müsaitliği bomba etkisi yarattı: KNVB’nin şimdi planı bu gibi görünüyor

KNVB'nin Hollanda Milli Takımı'na yeni bir teknik direktör arayışı, Louis van Gaal'in aniden adaylığını ortaya koyması nedeniyle sekteye uğramış gibi görünüyor. Mike Verweij'e göre federasyon, 74 yaşındaki teknik adamın Portakallar'da dördüncü dönem için açıkça adaylığını koymasından dolayı şaşkınlık yaşadı.

Koeman, Dünya Kupası'ndaki elenmenin ardından sona eren sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Bu nedenle üst düzey futboldan sorumlu direktör Nigel de Jong'un hızlı hareket etmesi gerekiyor. Zira Portakallar, 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Son dönemde birçok büyük isim gündeme geldi, ancak Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag ve hatta Pep Guardiola'nın uygun olmadığı görülüyor. Bu nedenle Reiziger'in adı ciddi şekilde öne çıktı ve Jong Oranje'nin mevcut teknik direktörü, geçen pazar günü De Jong ile futbol komiseri Clarence Seedorf'la saatler süren görüşmeler yaptı.

Van Gaal'in de KNVB'ye dönüşe açık olduğunun netleşmesiyle durum değişti. Verweij, KNVB'nin aslında kendi içinde çoktan bir tercih yaptığını düşünüyor. Gazeteci, De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde "Michael Reiziger'i getirip, zaten KNVB bünyesinde olduğu için onu milli takım teknik direktörü yapmak çocuk oyuncağı olmalı. Çünkü Reiziger elbette milli takım teknik direktörü olmayı çok istiyor ve bu da gayet mantıklı" dedi.

Van Gaal'in bir anda müsait hale gelmesi, Zeist'te adeta bomba etkisi yarattı. "Bence KNVB, Van Gaal'in müsait olmasına gerçekten biraz şaşırdı."

"Bu arada bunu kendilerinin bilmiyor olmasını da son derece tuhaf buluyorum. Çünkü Van Gaal, 2022'de hâlâ milli takım teknik direktörüydü ve bana göre yeni teknik direktör arayışında gerçekten danışabileceğiniz isimlerden biri. Bert van Marwijk, Dick Advocaat ve Guus Hiddink gibi birkaç isimle birlikte."

Verweij'e göre buna rağmen federasyonun planı hâlâ Reiziger'i göreve getirmek yönünde. "Bence bu gecikme, Louis van Gaal 'fırtınasının' dinmesini beklemek için yaşanıyor. Çünkü elimdeki son bilgilere göre Van Gaal ile hâlâ temas kurulmadı. Ama her şey, gerçekten Reiziger üzerinde yoğunlaşacaklarını gösteriyor."