Van Gaal: De Jong, Juventus'a gitmeliydi

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, sezon başında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong'un performansını değerlendirdi.

Son olarak 'ı çalıştıran Louis van Gaal, vatandaşı Frenkie de Jong'un yerine 'a gitmesi gerektiğini söyledi.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıkıp 2 de gol kaydeden De Jong, 'ta gösterdiği performansın aynısını Barcelona'da göstermekte zorlanıyor.

22 yaşındaki futbolcu, çoğunlukla üçlü orta sahanın solunda Busquets ve Rakitic ile beraber değerlendiriliyor. Bir dönem Barcelona'da görev alan Van Gaal ise Ziggo Sport'a verdiği röportajda De Jong'un savunmanın merkezinde daha verimli olabileceğine inandığını belirtiyor:

Daha fazla takım

"Artık Barcelona'nın teknik direktörü değilim ama Ivan Rakitic ve Arthur, De Jong ile aynı anda orta sahada oynayabilirler. O hızlı ve aynı zamanda doğru anlarda ileriye dönük savunma anlayışına da sahip bir futbolcu."

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"Barcelona defansın merkezini Frenkie ile güçlendirebilir. 22 yaşında ülke dışına çıkıp farklı bir kültüre giden biri için çok iyi işler yapıyor. Barcelona onun için yüksek bir bedel ödedi, bu da üzerindeki baskıyı arttırıyor."

68 yaşındaki tecrübeli isim, De Jong'un beklentileri karşılamakta zorlandığının altını çizerek onun Barcelona yerine Juventus'a gitmesi gerektiğini ekledi: "De Jong mâl olduğu bedel yüzünden oynuyor, buna ikna olmuş durumdayım. Valverde ona sahip olmayı çok isterdi ancak artık başka bir teknik direktör var. Buradaki problem ise De Jong'u transfer eden kişinin Quique Setien olmaması..."

"De Jong kendi pozisyonunda oynamıyor. Ajax'tayken herkes onu arardı, oyunun merkezinde o vardı. Barcelona'da durum böyle değil, arada çok fark var. Matthijs de Ligt'i alacak tek bir kulüp olsaydı bu Barcelona olmalıydı. Busquets hesaba katıldığında Frenkie'nin Juventus'a gitmiş olması gerekirdi. Barcelona De Jong'un yerine De Ligt gibi bir oyuncuya daha fazla ihtiyaç duyuyor."