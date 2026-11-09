Virgil van Dijk ve Brian Brobbey, bu millî maç dönemi için Hollanda Millî Takımı kadrosundan çıkarıldı. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) haberi pazartesi günü duyurdu. Teknik direktör Xavi'nin kadrosunda böylece 23 oyuncu kaldı.

KNVB, iki millî futbolcunun da hafta sonundaki maçlardan sakatlık sorunlarıyla çıktığını belirtti. Van Dijk, Liverpool'un Crystal Palace deplasmanında 3-1 kazandığı maçta 90 dakika oynadı. Brobbey ise Sunderland'in Chelsea'yi evinde 1-0 yendiği maçta etkileyici bir performans sergiledi ancak karşılaşmadan erken ayrıldı.

Van Dijk yıllardır takımın değişmez isimlerinden biri ve millî formayı tam 100 kez giydi. Brobbey'nin ise Hollanda Millî Takımı formasıyla 17 maçı bulunuyor. Forvet oyuncusu önceki millî maç döneminde de sakatlık sorunları yaşamıştı.

Sunderland Teknik Direktörü Régis Le Bris, Brobbey'nin fiziksel durumu nedeniyle kadroya çağrılmasını tercih etmediğini daha önce söylemişti. Xavi pazartesi günü, "Brobbey'nin antrenörüyle konuşmadım. Ama Chelsea'ye karşı oynadı (1-0) ve onunla temas kurdu. İyi bir ilişkisi olduğu Ruud van Nistelrooij de Brobbey ile konuştu" açıklamasını yaptı.

Xavi'ye göre Hollanda Millî Takımı teknik heyeti, sakatlık yaşayan oyuncularla yakın temas hâlinde. "Ama Brobbey kendini iyi hissediyor. Buraya geldiğinde nasıl hissettiğine bakacağız. Dün de (pazar günü Chelsea'ye karşı, ed.) çok iyi oynadı." Ancak eski Ajax oyuncusunun yeterince fit olmadığı anlaşıldı.

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Xavi, Van Dijk ve Brobbey'nin yerine yeni oyuncu çağırmayacak. Cuma günü kadroya alınmayan Memphis Depay ve Wout Weghorst'un da Hollanda Millî Takımı'nın kampına katılmasına gerek kalmadı.

Takım, 23 oyuncuyla Uluslar Ligi maçlarına hazırlanacak. Hollanda, cuma günü Johan Cruyff Arena'da Yunanistan ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise Almanya deplasmanındaki zorlu maç bekliyor.