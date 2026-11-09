Hollanda Millî Takımı'nın teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez, takımının UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki serüveninin sonu gelmeden büyük bir darbe aldı. Kaptan Virgil van Dijk ve forvet Brian Brobbey'nin fiziksel olarak hazır olmamaları nedeniyle önümüzdeki iki maçta forma giyemeyecekleri kesinleşti.

Hollanda Futbol Federasyonu bugün pazartesi günü, ikilinin birinci gruptaki son iki haftada oynanacak Yunanistan ve Almanya maçlarına hazırlık kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Van Dijk'in yokluğu, Liverpool'un pazar günü Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta forma giymesine ve bu sezon Premier Lig'de takımının maçlarının tüm dakikalarında oynamaya devam etmesine rağmen geldi; ancak Hollanda Federasyonu, oyuncunun millî takımda forma giymeye hazır olmadığını teyit etti.

Geçtiğimiz ekim ayında Hollanda'nın 2-1 kazandığı Sırbistan maçı, Liverpool'un savunmacısının kariyerindeki 100. millî maçı olmuştu. Liderlik rolü ve savunma hattındaki önemi göz önünde bulundurulduğunda, oyuncunun yokluğu millî takım için etkili bir kayıp anlamına geliyor.

Forvet Brian Brobbey de pazar günü Sunderland'in Chelsea'yi tek golle mağlup ettiği maçta forma giymesine rağmen hesaplardan çıktı; Hollanda Federasyonu onun da hazır olmadığını teyit etti.

Brobbey, geçtiğimiz eylül ayında Hollanda'nın turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında ilk on birde başlamış, ancak yarım saatten biraz fazla bir süre geçtikten sonra sakatlanarak sahayı terk etmiş, ardından Sırbistan ve Yunanistan karşısındaki maçlarda yer alamamıştı.

Xavi, ikili için herhangi bir alternatif oyuncu çağırmama kararı aldı; böylece önümüzdeki iki maça hazırlık için Hollanda Millî Takımı'nın kadrosu 23 oyuncudan oluşuyor. Hollanda Millî Takımı, grup aşamasındaki serüvenini mümkün olan en iyi şekilde tamamlamayı amaçladığı iki maçta, cuma günü Amsterdam'da Yunanistan Millî Takımı'nı ağırlayacak, ardından pazartesi günü Berlin'de Almanya'ya konuk olacak.