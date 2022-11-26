Van Dijk'tan kendisini eleştiren Hollanda'nın efsane forveti Marco van Basten'e cevap: "Stüdyodan konuşmak kolay tabii"

Hollandalı stoper, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara katılmıyor.

NE OLDU? Cuma günü Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan Ekvador ile Hollanda arasındaki maçta Portakallar'ın kaptanlığını yapan Van Dijk, Hollandalı efsane Van Basten tarafından Ekvador'un yıldızı Enner Valencia'nın attığı gol öncesinde topu izlemekle suçlandı.

Maçtan kısa bir süre sonra Hollanda'nın NOS kanalına konuşan Ajax ve AC Milan'ın efsane forveti, "Van Dijk sadece onun [Estupinian] şutunu izliyor ve bekliyor.

"Neye bakıyor? Onu tutması gerekiyor, ama şut atmasına izin veriyor!" dedi.

NE SÖYLEDİLER: Maç sonrası verdiği röportajda Van Dijk'e bu yorumlar sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Onun hiç olumlu konuştuğunu düşünmüyorum, bu yüzden bu yorumu nasıl değerlendirmem gerekiyor ki?

"Stüdyodan konuşmak kolay tabii. Bir kaptan olarak ben bi başarısızım?

"Bu bilgiyle ne yapmamı istiyorsunuz? Her zaman en öndeyim. Takımı mümkün olan en iyi şekilde yönetiyorum."

BÜYÜK RESİM: Van Basten, yıldız stoperi ilk kez eleştirmiyor.

Eylül ayında Milletler Ligi'nde Polonya ve Belçika'ya karşı kazanılan galibiyetlerin ardından da Liverpool'un defans oyuncusunun performansını sorgulamıştı.

BİR FOTOĞRAFTA:

HOLLANDA İÇİN SIRADA NE VAR? A Grubu'nun zirvesinde Ekvador ile puan ve averaj bakımından aynı seviyede olan Portakallar, son 16 turuna yükselmek için salı günü Al Bayt Stadyumu'ndaki son grup maçında Katar ile oynayacak.