Van Dijk şokta: Fas hayallerimizi yıktı… Bir kabus yaşıyoruz

Hollanda milli takım kaptanı Virgil van Dijk, 32'li turda Fas'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından derin üzüntüsünü dile getirdi ve bu elenmenin bir futbolcunun yaşayabileceği en zor anlardan biri olduğunu vurguladı.

Maçın ardından Hollanda'nın "NOS" kanalına yaptığı açıklamalarda Van Dijk, Hollanda'nın maçın başında öne geçmesine rağmen Fas'ın geri dönüp tur atlamayı başarması sonucu "Yel Değirmenleri"nin turnuva serüvenini sona erdiren yenilgiden oldukça etkilenmiş görünüyordu.

Hollanda kaptanı şunları söyledi: “Bu, herhangi bir futbolcunun yaşayabileceği en kötü anlardan biri. Şu anda olanları analiz etmek zor. Heyecanlı bir maçtı, ama ne yazık ki turnuvadan elendik.”

Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: “Bazı anlarda işler iyi gitti ve elbette daha iyi bir performans sergileyebilirdik, ancak bu artık bir şeyi değiştirmeyecek. Yine elendik ve bu çok acı verici.”

Van Dijk, bu hayal kırıklığını bir an önce geride bırakmak istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Mümkün olduğunca çabuk ailemin yanına dönmek istiyorum, şu anda tek düşündüğüm şey bu.”

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (3-2) Hollanda'ya karşı tarihi bir galibiyet elde etmişti.