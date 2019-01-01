Van Dijk olmasaydı Koulibaly olacaktı

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un Van Dijk’ı almadan önceki transfer listesi ortaya çıktı.

, 2018’in ocak ayında ’dan Virgil Van Dijk’ı 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmiş ve bu futbolcuya dünyanın en pahalı defans oyuncusu ünvanını kazandırmıştı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre teknik direktör Jürgen Klopp, 2017 baharında Liverpool yönetimine 4 isim verdi.

Bu isimlerden biri ’ten Jerome Boateng’di.

Boateng’i o dönem da yakından takip ediyordu. 28 yaşındaki Alman oyuncu, listedeki en yaşlı isimdi. Geçmişte yaşadığı sakatlıklar da soru işareti oluşturuyordu.

Listedeki ikinci isim, Athletic Bilbao’dan Aymeric Laporte’ydi.

Şimdilerde ’nin kilit isimlerinden olan Fransız savunmacı, Athletic Bilbao’nun futbolcunun sözleşmesindeki fesih bedelini peşin olarak istemesi engeline takılıyordu.

Haberin devamı aşağıda

Listedeki üçüncü isim Virgil Van Dijk’tı. 2017’deki İngiltere Lig Kupası yarı final eşleşmesinde futbolcuyu yakından takip eden Klopp, potansiyel bir dünya yıldızı olarak tanımladığı Hollandalı futbolcu için teknik ekibine “Aradığımız oyuncu işte bu” dedi.

Peki listedeki son isim? Liverpool bu hafta Şampiyonlar Ligi’nde onun takımına karşı oynayacak.

Liverpool, o dönem Van Dijk transferini gerçekleştirememiş olsaydı yerine Kalidou Koulibaly’yi alacaktı. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonki Liverpool- eşleşmesinde de Klopp ve ekibini büyülemişti.