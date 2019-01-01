Van Dijk, Messi'yi durdurabilecek mi?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk, Barcelona eşleşmesi ve Lionel Messi hakkında konuştu.
Yılın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Van Dijk'ın ile Messi karşılaşması da futbolseverlerin heyecanla beklediği bir eşleşme.
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Liverpool'u harika bir maç beklediğini belirten Hollandalı yıldız, "Tekrar yarı finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Herkese karşı daima birlikte oynuyoruz ve bence en iyi savunmanın yolu da bu. Messi’yi durdurmak oldukça zor olacak. Bence o dünyanın en iyi futbolcusu ama neler yapacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"Şimdi Barcelona'yı düşünmenin sırası değil"
Van Dijk Barcelona ile eşleşmeleri için ise, "Bunun hakkında fazla düşünmedim. Ama onlarla oynayacağımız için gerçekten çok mutluyum. Diğer taraftan da şu an Barcelona'yı düşünmüyorum. Pazar günü Cardiff'e karşı oynayacağız. Yarın kalktığımda %100 aklımda o maç olacak, Barcelona'ya karşı nasıl oynayacağımız değil. Bu maçı bekliyorum ama şimdi sırası değil." dedi.