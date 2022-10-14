Van Dijk, Man City maçı öncesinde Haaland'ı nasıl durduracağını ayrıntılarıyla anlattı

Van Dijk, pazar günü Manchester City karşılaşmasında Erling Haaland'ı nasıl durduracağını anlattı ve Haaland'ı durdurmanın zor olduğunu doğruladı.

Haaland'ı durdurmak pazar günü Liverpool-Manchester City karşılaşmasında Liverpool'u galibiyete taşıyabilir. Şampiyonluk yarışında geride olduğunu kabul eden Jurgen Klopp ve Liverpool için bu karşılaşma oldukça önemli.

Liverpool'un bu sezona başlangıcı, Van Dijk'in, herhangi bir Liverpool oyuncusunun ve taraftarının hayal ettiği şekilde olmadı. Liverpool şu an 8 maçın ardından ligde 10. sırada yer alıyor ve lig lideri Arsenal'in 14 puan gerisinde.

Van Dijk, pazar günü Haaland'ı durdurması gerektiğini kabul etti ve maç öncesinde bu konuya dair bir açıklama yaptı.

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Van Dijk, Haaland hakkında ne dedi?

Liverpool stoperi, Norveç'te TV2'ye verdiği demeçte, Haaland'ı durdurmak konusunda şu şekilde konuştu: "Kesinlikle kolay değil. 'Bu adam bir çok defans oyuncusunun kabusu olacak' dediğimi hatırlıyorum ve bunu gösterdi. Haaland, City gibi her zaman şansların geldiği bir takımda, tutarlı bir seviye gösteriyor."

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"Ona giden topları durdurmaya çalışmalıyız, en üst seviyede savunma yapmalıyız ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu Haaland'a karşı benden ibaret değil; hepimize karşı hepsi. Bire bir çatışmaları, savaşları ve tüm bu şeyleri yaratan dış dünyadır. Sahada kim olursa olsun gol atmalarını durdurmak istiyoruz. Ama onun (Haaland'ın) da oldukça iyi olduğunu biliyoruz.