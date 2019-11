Van Dijk: Korku, Liverpool'un hissettiği bir şey değil

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, zorlu Manchester City maçı öncesi sakin olduklarını ve kendilerine güvendiklerini ifade etti.

Premier Lig'in 12. haftasında şampiyonluk yarışı adına kritik bir öneme sahip maçta , sahasında 'i ağırlayacak.

31 puanla liderlik koltuğunda oturan ve City ile arasında 6 puan fark olan Liverpool'un 28 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı. Van Dijk, takım olarak bu maç özelinde bir korku yaşamadıklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Şampiyonluk havasına girip rehavete kapılmış değiliz çünkü daha sadece 11 maç oynadık ve City'nin fantastik bir takım olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi verirken panik içinde değildik.

"Hiç korkum yok. O sahaya çıkarken hiçbir korkunuz olmamalı. Korku, Liverpool'da hissettiğimiz bir şey değil. Onca yaptığımız şeyden sonra her maçı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu biliyoruz."

"Güzel bir mücadele olacak. Sahanın her noktasında sahip olduğu kaliteyle, net oyun planı, muhteşem teknik direktörü ve oyuncu kadrosuyla son şampiyon City'i yenmek oldukça zor."

Haberin devamı aşağıda

Anfield'da daha önce gol atamayan City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun ligdeki en iyi santrforlardan biri olduğunu belirten Van Dijk, "Agüero ile mücadele etmek zor. Onu tutabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olacağız. Anfield'da daha önce gol atamadı diye tedirgin olmayacaktır. Bu tarz istatistiklere takılmayacak kadar tecrübeye sahip" ifadelerine yer verdi.

Takımının beraberliğe oynayıp oynamayacağı sorulduğunda Van Dijk şu cevabı verdi:

"Beraberliğe oynamak, üzerinde düşünmediğimiz bir şey. Her oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz ve aynı şekilde onlar da kazanmak isteyecektir. Bakıp göreceğiz. Şu anda onlardan 6 puan öndeyiz ama bu her an değişebilir."