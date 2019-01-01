Van Dijk: Klopp övgüleri küçümser ve beni eleştirir

Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, teknik direktör Jürgen Klopp ile olan ilişkisini anlattı.

'un 27 yaşındaki stoperi Virgil van Dijk, teknik direktör Jürgen Klopp'un kendisinden nasıl verim aldığını anlattı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool'un kilit isimlerinden biri olan Hollandalı oyuncu, UEFA Yılın Futbolcusu seçildi ve aynı zamanda 2019 Goal 50'nin şampiyonu oldu. Ballon d'Or'a da aday gösterilen Van Dijk, bireysel ödüllerden ziyade takıma odaklanması konusunda Klopp'un kendisini nasıl yönlendirdiğini şöyle aktardı:

" 'da Ronald Koeman ile nasıl bir ilişkim varsa bir benzeri de Liverpool'da Jürgen Klopp ile var. Tıpkı Koeman gibi Klopp da benden nasıl verim alacağını çok iyi biliyor: Eleştirerek."

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"Basın benim hakkımda olumlu konuşurken ve beni havaya sokarken Klopp bunları küçümser ve kestirip atar."

"UEFA Yılın Futbolcusu seçildiğimde ödül törenine gitmem gerekti. Jürgen, herkese bu ödülü tüm takım adına aldığımı söyledi. Takımdaki bütün oyuncular bu tip durumları çok iyi karşıladığımı bilir. Klopp'un yapmaya çalıştığı şeyin farkındayım. Patron, bunları yaparken bana çok fazla saygı gösteriyor ve bana sorumluluk veriyor."

13. haftaya girerken 8 puan farkla ligin zirvesinde olan Liverpool'da taraftarlar 30 yıldır beklediği şampiyonluğun havasına girmiş durumda. Van Dijk, taraftarlara bu konu üzerinden şu mesajı da yolladı: "Taraftarlarımız bu şampiyonluğu çok uzun zamandır bekliyor. Bu yüzden Premier Lig şampiyonluğunu her şeyin üstünde tutuyorlar. Ancak bu ateşli hisleri dışarda tutmamız gerek. Klopp bize her hafta 'Bir sonraki maça odaklanın' der ve ben de aynı fikirdeyim. Şu anda iyi durumdayız fakat henüz kasım ayındayız. En zor aylara daha gelmedik."