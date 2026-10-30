Van Dijk, Iraola'nın kaosunun kabul edilmesini istiyor

Liverpool'un kaptanı ve savunmacısı Virgil van Dijk, son dönemde takımın tüm kulvarlarda gelişen sonuçları ışığında teknik direktör Andoni Iraola'nın felsefesini övdü.

Risk ve ödül anlayışına dayanan teknik direktör Iraola'nın felsefesi, oyuncuların plana tam anlamıyla bağlı kalma konusundaki artan güveni eşliğinde Liverpool'da meyvelerini vermeye başladı; zira bu sezon Arne Slot döneminin yavaş top kontrolüne dayalı yapısının ardından, Bask asıllı teknik direktörün yüksek pres anlayışının yeniden uygulandığına tanık oldu. Bu da takımın birçok oyuncusunu konfor alanının dışına çıkmaya ve sahada karar alma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye itti.

Bu felsefe, Van Dijk'ın pres için rakip sahanın içine doğru 15 ila 20 yarda ilerlemesinde ya da sağ bek Ronald Araujo'nun rakipleri etkisiz hale getirmek için sahanın derinliklerine hareket etmesinde kendini gösteriyor. Bu tarz arkada boşluklar bırakabilse ve Van Dijk'ın tabiriyle bir miktar "kaos" yaratabilse de, bu dönüşümün meyveleri takımın Lig Kupası'nda Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda eleyerek üst tura yükselmesiyle açıkça görülmeye başlandı; böylece üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Pazar günü "Anfield" stadında oynanacak merakla beklenen Arsenal maçı öncesinde Van Dijk, Liverpool'un mevcut lig şampiyonuna farklı bir yaklaşımla davranmayacağını vurguladı ve ESPN sitesinin aktardığına göre taktiksel meydan okumanın niteliğini şöyle açıkladı: "Bu maçın her takım için bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum; takımlar bizim topu yüksek bölgelerde geri kazanmak istediğimizi öğrendiklerinde, sizi zor alanlara çekmeye çalışıyorlar ve o anda oyunu doğru okumanız gerekiyor. Örneğin Henderson, bizden birini çekmek ve arkasında boşluk bırakmak için geriye iniyordu, bu yüzden hızlı düşünmeniz gerekiyor: ilerleyecek misiniz yoksa yerinizde mi kalacaksınız? Mesele maçı okumakla ilgili."

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Van Dijk, takımın kalesinde riskin önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Özellikle burada, kendi sahamızda, başlangıçta bütün enerjinizle ilerlemeniz ve riske girmeniz gerekiyor; çünkü topu ileri bölgelerde geri kazanırsanız, tribünlerdeki taraftarların coşkuyla tutuştuğunu hissedersiniz ve bu da takıma 90 dakika boyunca destek veren bir enerji kazandırır. Şu an bahis, birebir mücadelelere dayalı hale geldi ve bir sonraki hamlenizi düşünmeniz gerekiyor: doğrudan mı oynayıp ikinci topa mı yüklenirsiniz, yoksa ortadan nüfuz etmeye mi çalışırsınız? İşte kabullenmeniz gereken risk ve ödül denklemi bu."

Hollandalı kaptan, oyuncuların teknik ekibin vizyonunu uygulamadaki rolünü açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "Uyum sağlayabilmeniz gerekiyor ve bu işimizin bir parçası. Teknik direktör elbette planı ortaya koyabilir, ama biz oyuncular olarak uygulama ve kazanmak için mücadele etme sorumluluğunu taşıyoruz; tabii teknik direktörün ve teknik ekibin yardımıyla, ancak yeşil sahanın içinde en büyük etkiye sahip olanlar biziz."

Liverpool yönetimi yüksek pres ve futbol şiddeti anlayışını yeniden canlandırmak için Iraola'ya başvurmuş olsa da, Van Dijk mevcut durumun Jürgen Klopp döneminde uygulanan ters pres anlayışının bir kopyası olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bunun farklı bir dönem ve farklı bir zaman olduğunu düşünüyorum; Jürgen döneminde, sahanın bir tarafında yoğunlaşıp o bölgeyi kapatarak ve rakibi sıkıştırarak pres yapıyorduk, ama futbol değişti. Şimdi tarz tamamen farklı, ancak değişmeyen şey koşu ve kaçış miktarı ile topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanma çabası."

Van Dijk açıklamalarını sahada gereken dengeden söz ederek tamamladı: "Ayrıca oyunda daha doğrudan olmamız gerekiyor ki bu da bize yine topları ileri bölgelerde geri kazanma konusunda yardımcı oluyor. Doğru dengeyi bulmak gerekiyor, çünkü baskı altında pas verip oyun kurabileceğimizi hissediyorum, aynı zamanda doğrudan da oynayabiliriz ve kendi sahamızda bazen buna başvurmanız gerekiyor. Bu kaosu yaratmaya ve açık ikinci toplar için mücadele etmeye çalışmanız gerekiyor; bu da hâlâ öğrenip uygulamada ilerleme kaydettiğimiz bir anlayış."