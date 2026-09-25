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Jeroen van Poppel
Çeviri:

Van Dijk’ın Almanya’ya attığı golün iptal edilmesinin gerçek nedeni bu

Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
V. van Dijk

Virgil van Dijk’in perşembe akşamı Hollanda Milli Takımı’nı Almanya karşısında öne geçirdiğini sandığı gol, ilk başta düşünüldüğünden farklı bir nedenle iptal edildi. Alman Kicker’a göre gol, Brian Brobbey’nin Marc ter Stegen’e faul yapması nedeniyle değil, başka bir sebeple geçersiz sayıldı.

Hollanda, Johan Cruijff ArenA’da henüz on dakikayı biraz geçtikten sonra açılış golünü bulduğunu düşündü. Van Dijk, Cody Gakpo’nun kullandığı korneri ön direkte kafayla aşırdı, top da Ter Stegen’in uzanamayacağı şekilde arka direkte ağlara gitti.

Hakem Alejandro Hernández Hernández, golü ilk etapta verdi ancak daha sonra VAR tarafından pozisyonu yeniden incelemesi için çağrıldı. Görüntüleri kenarda izleyen İspanyol hakem, ardından golü iptal etme kararı aldı.

İlk anda, Brobbey’nin topa gelme girişiminde Ter Stegen’i engellediği gerekçesiyle iptal edilen golün sebebinin o olduğu düşünüldü. Ancak Kicker’ın Alman Futbol Federasyonu DFB’den aldığı bilgilere göre Hernández Hernández’in kararında başka bir gerekçe vardı.

Brobbey’nin, Van Dijk topa kafayla dokunduğu anda ofsaytta olduğu belirtildi. Hakem ayrıca Sunderland forvetinin o anda aktif olarak oyuna katıldığı görüşündeydi; bu nedenle Hollanda kaptanının golü geçerli sayılamadı.

Brobbey için maçın devamı daha sonra can sıkıcı bir hâl de aldı, çünkü yaklaşık yarım saatlik oyunun ardından sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Kısa süre sonra ise Almanya, Felix Nmecha’nın yakın mesafeden kaleci Bart Verbruggen’i geçmesiyle öne geçti.

Hollanda cephesinde bu gol de hayal kırıklığı yarattı, çünkü Brobbey orta sahada sakat şekilde yerde yatarken Almanya oyunu sürdürdü. Uzun süre Nmecha’nın attığı 0-1’lik gol, Die Mannschaft’a Amsterdam’da galibiyeti getirecek gibi göründü.

Ancak Hollanda uzatma dakikalarında şık bir atakla eşitliği yakalamayı başardı. İlk kez forma giyen Ruben van Bommel, sol kanattan yaptığı koşunun ardından sağ ayağının dışıyla ortayı yaptı; Gakpo da arka direkte şık bir voleyle skoru 1-1’e getirerek maçın sonucunu belirledi.


nedger1NOS


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