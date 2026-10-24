Arsenal'in Brezilyalı savunmacısı Gabriel Magalhaes, bu akşam oynanan ve turnuvanın sekizinci haftasına denk gelen Everton maçında Premier Lig gol hanesini güçlendirmeye devam etti.

Arsenal, Everton karşısında erken dişlerini gösterdi; savunmacı Ezri Konsa, Emirates Stadyumu'nda oynanan maçın 7. dakikasında ilk golü kaydetti, ardından Gabriel Magalhaes 68. dakikada ikinci golü ekledi.

CBS Sports ağının X hesabında paylaştığı bir istatistiğe göre, Gabriel Magalhaes, Eylül 2020'de turnuvadaki ilk maçından bu yana Premier Lig'de en fazla gol atan stoper konumuna yükseldi.

Aynı istatistikte yer alan rakamlara göre Gabriel, bu süre zarfında Premier Lig'de 21 gol kaydederek 18 golü bulunan Liverpool kaptanı Hollandalı Virgil van Dijk'ı geride bıraktı; Everton savunmacısı Michael Keane ise 14 golle üçüncü sırada yer aldı.

Arsenal, Manchester City'nin bugün Aston Villa karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyi değerlendirerek puanda (21) ona eşitlendi ve averajla lider olan Enzo Maresca'nın takımına baskı yapmayı sürdürdü.