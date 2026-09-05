Van Dijk, Gakpo'nun acı dolu yaz sonrası çıkışının sırrını açıkladı

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, takım arkadaşı ve vatandaşı Cody Gakpo'nun bu sezon takımın ilk galibiyetini almasını sağlayan iki asistlik parlak performansının ardından kendisini övdü ve oyuncunun son dönemde yaşadığı acıların ve zorlukların boyutunu kimsenin bilmediğini vurguladı.

Liverpool'un forveti, son Dünya Kupası'na katıldığı sırada eşinin bebeğini kaybetmesiyle başlayan zorlu ve acı dolu bir yaz geçirmişti; bu süreç, Manchester City'ye 80 milyon sterline yakın bir bedelle transfer olmak üzere ileri düzey görüşmelere girmesiyle devam etmiş, ardından Anfield'da kalmasına karar verilmişti.

Sahada ise Gakpo, yeni sezonun başında mükemmel bir çıkış yaptı; bir gol atarken üç asist de yaptı. Bunların en sonuncusu, dün akşam Cuma günü Ipswich Town karşısında alınan galibiyette forvet Alexander Isak'ın iki golüne yaptığı asistlerdi.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Van Dijk şöyle konuştu: "Gakpo'nun neler yaşadığını kimsenin gerçekten anladığını sanmıyorum, takımın dışındaki insanlar için bu hiç de kolay bir şey değil. Ama gerçek şu ki, o burada bizimle birlikte ve belirleyici bir unsur olmak istiyor, bunu son maçlarda zaten kanıtladı, şimdi de gelecek zorluğa odaklanmalıyız."

Hollandalı kaptan, vatandaşından takımın kadrosunda kalmasını istemişti ve onun önemi hakkında şunları söyledi: "Onun etkisi sadece bu sezonla sınırlı değil, geçmiş sezonlara da uzanıyor. Kalma kararından çok mutluyum ve ondan daha fazla güçlü performans görmeyi dört gözle bekliyorum."

İki gol atan İsveçli forvet Alexander Isak hakkında ise Van Dijk şunları ekledi: "Ağır bir sakatlık yaşadı ve başka herhangi bir oyuncunun bundan iyileşmesi uzun zaman alırdı. Isak perde arkasında çok sıkı çalıştı ve büyük bir bedel karşılığında gerçekleşen transferine eşlik eden yoğun baskılara rağmen, Dünya Kupası'nda ve hazırlık döneminde mükemmel bir seviye ortaya koydu; bu, en iyisini sunmanın sadece başlangıcı."