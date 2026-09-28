Basına yansıyan haberler, Liverpool'un en önemli savunmacılarından birinin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Virgil van Dijk'ın adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'ya, Katalan kulübüne herhangi bir transfer ücretine mal olmayabilecek bir transferle geçmesiyle anıldı.

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El Nacional gazetesinin aktardığına göre, Barcelona'nın stoper mevkisine yeni bir takviye arayışı içinde olması nedeniyle Van Dijk, İspanya Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamaya hazır olduğunu gösterdi. Özellikle Hollandalı savunmacının Liverpool ile mevcut sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesi, onun bedelsiz olarak ayrılmasına imkân tanıyor.





Van Dijk, onu Avrupa futbolunun en tecrübeli savunmacılarından biri yapan zengin bir kariyere sahip. Liverpool'daki yıllarında takımın en önemli liderlerinden ve en değerli unsurlarından biri haline geldi. Ayrıca 2019 yılında Ballon d'Or yarışında Lionel Messi'nin ardından ikinci sırayı elde etmişti.

Hollandalı savunmacı, Liverpool'a değeri 80 milyon euroyu aşan devasa bir transferle gelmişti. Bu rakam o dönemde büyük tartışmalara yol açmıştı; ancak Van Dijk yıllar geçtikçe bu transferin İngiliz kulübü için başarılı bir yatırım olduğunu kanıtladı.

Anfield'daki süresi boyunca Van Dijk, aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın da bulunduğu birçok büyük şampiyonluğun kazanılmasına katkı sağladı. Ayrıca takımın kaptanı ve en önemli sembollerinden biri oldu.

Van Dijk'ın Barcelona savunmasına katabileceği büyük tecrübeye rağmen, raporda Hans Flick'in transferin mali açıdan bedelsiz olacak olmasına rağmen onunla anlaşma fikrine ikna olmuş görünmediği belirtildi.

Alman teknik adam, Van Dijk'ın 36 yaşında Barcelona'ya gelmesinin bir uyum süreci gerektirebileceğini, ayrıca bu çapta tecrübeli bir savunmacıyla anlaşmanın bazı genç unsurların takım içinde daha fazla alan bulma şansını etkileyebileceğini düşünüyor.

Flick ayrıca Gerard Martín gibi oyuncuların ve La Masia akademisinin bazı yeteneklerinin gelişimini de hesaba katıyor. Bu da onu Van Dijk'la anlaşma fikrine karşı daha temkinli hale getiriyor.

Rapora göre Flick, Barcelona'nın stoper mevkisini takviye etmek için daha genç seçeneklere yönelmesini tercih ediyor. Listede öne çıkan isimler arasında Alessandro Bastoni, Rodri Nesta ve Nico Schlotterbeck yer alıyor.

Barcelona yönetimi daha tecrübeli bir seçeneğe yönelmeye karar verirse, Alman teknik adam Van Dijk yerine Aymeric Laporte'u tercih ediyor. Bu da Liverpool kaptanının Katalan takıma sunabileceği teknik değere ve tecrübeye rağmen, onun kadroya katılmasına karşı temkinli olduğunu yansıtıyor.

Böylece, Van Dijk kulübe transfer olma kapısını araladıktan sonra topun Barcelona'nın sahasına geçtiği görülüyor. Flick ise savunma hattını güçlendirme konusunda nihai kararı vermeden önce diğer seçenekleri incelemeye meyilli.