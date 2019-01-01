Van Dijk: Ballon d'Or'un kaybedeni olmaz

Hollandalı stoper, büyük ödülü Lionel Messi'nin kazanması halinde üzülmeyeceğini söyledi.

'un yıldız stoperi Virgil van Dijk, Ballon d'Or'u kazanma konusunda takıntılı görünmüyor.

Hollandalı futbolcu Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı sezonun ardından 'nın yaşayan efsanesi ile birlikte Ballon d'Or'un en güçlü adayı olarak ön plana çıktı.

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UEFA, sezonun en iyisi olarak Van Dijk'ı seçerken, FIFA'nın The Best ödülünü ise Messi almıştı. Artık büyük ödülü, Ballon d'Or'u kazananın kim olacağı merak ediliyor.

Van Dijk, futbolun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or konusunda hırs yapmış değil. Basın mensuplarının bu konudaki sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu "Öyle bir akşamın kaybedeni olmaz. Ben adaylardan biri olduğum için çok gururluyum. Bu her oyuncunun yaşayabildiği bir şey değil." şeklinde konuştu.

Ballon d'Or, 2 Aralık Pazartesi akşamı düzenlenecek törenle sahibini bulacak.