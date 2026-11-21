Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk, uzun yıllar daha oynamayı sürdürebileceğini vurgulamasına rağmen mevcut sezonun sonunda Anfield'dan ayrılma ihtimaline kapıyı araladı.

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35 yaşındaki stoperin Liverpool ile olan sözleşmesi, iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandığı başarılarla dolu bir kariyerin ardından önümüzdeki yaz sona eriyor.

Van Dijk, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, mevcut sezonun sonunda ne olacağını henüz bilmediğini söyledi.

Hollandalı oyuncu, "Benim için en önemlisi kendimi iyi hissetmem ve kendime iyi bakmam. Önümde sahalarda geçireceğim daha uzun yıllar olduğuna inanıyorum" dedi.

Van Dijk şöyle devam etti: "Bu sezondan sonra ne olacaksa göreceğiz. Şu an için önümüzdeki sezon ne yapacağımı bildiğini söyleyen herkes gerçeği söylemiyor, çünkü şu anda sizinle konuşurken benim bile hiçbir fikrim yok."

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"Ama bu konuda sakinim, çünkü beni tanıyanlar yalnızca kontrol edebildiğim şeylere odaklandığımı bilir. Şu an bu, Manchester United maçı. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız ve yeni yılda ne olacağını göreceğiz."

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"Harika bir yolculuktu. Yazın neredeyse 10 yılı dolduracağım. Bu, hayatımın büyük bir parçası oldu ve bu yıllarda yaşanan her şey için sonsuza dek minnettar kalacağım."

"Sözleşme uzatılırsa göreceğiz. Uzatılmazsa yazın herkese veda edeceğim."

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Bu ayrılığın duygusal açıdan ne kadar zor olacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, bu benim ve ailem için muhtemelen herkesten daha zor olacak, çünkü harika bir dönemdi."

"Ama çok ileriye bakmıyorum ve bunun da başarımın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yaklaşımımı değiştirmeyeceğim. Ne olacaksa olacak. Bekleyip göreceğiz."

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Van Dijk, Jacquet ile oluşturduğu ikiliyi övdü

Van Dijk, stoperdeki yeni partneri genç Jérémy Jacquet ile yakaladığı belirgin uyum sayesinde bu sezona olumlu bir başlangıç yaptı.

Hollandalı kaptan, genç takım arkadaşına duyduğu hayranlığı dile getirerek ikilinin en üst seviyede performans göstermelerine yardımcı olacak güçlü bir ilişki kurmak için saha içinde ve dışında birlikte çalıştığını vurguladı.

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Van Dijk, Jacquet hakkında şunları söyledi: "İtiraf etmeliyim ki şu ana kadar harikaydı. Çok genç ama büyük bir olgunlukla oynuyor. Henüz 21 yaşında ve çok daha iyi olacak, bu da güzel bir şey."

"Onunla maçlar sırasında, maçlardan sonra, antrenmanlarda ve ona yardımcı olabileceğimi hissettiğim belirli anlarda çok konuşuyorum."

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"Bir stoper ikilisinde, ikinizin de birbirinizin güçlü yönlerini ve zaman zaman zayıf yönlerini anlaması, ardından bu konularda birbirinizi tamamlamanız gerekir. Bu da ancak maç oynayarak olur."

"İşler iyi gidiyor, çünkü o bana yardım ediyor, ben de ona yardım ediyorum. İşler böyle olmalı. Birlikte yaptığımız başlangıçtan memnunum. Şimdi ona düşen, bu seviyeyi ve istikrarı korumak ve sakin kalmak."

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Van Dijk sözlerini şöyle tamamladı: "Bir oyuncu aldığı yoğun övgülere kolayca kapılabilir, ki o bunları gerçekten hak ediyor. Ama beklenen seviyenin altında bir maç çıkardığınızda neler olduğunu biliyorum. Onun yapması gereken tek şey çalışmaya devam etmek, önemini ve formunu korumak. Ondan sonra işler çok iyi gidecektir."