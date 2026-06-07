Van der Vaart tamamen şaşkın: "Orada ona böyle davranmaları gerçekten skandal"

Analistler Rafael van der Vaart ve Wim Kieft, Hollanda milli takımının yaklaşan Dünya Kupası'ndaki şansına güveniyor. Grup aşamasında Oranje'nin bir rakibi, turnuvanın sürprizi olarak gösteriliyor.

Van der Vaart, NOS'un talebi üzerine Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki potansiyelini değerlendirirken açık sözlüydü. Eski milli oyuncu, "Yarı final" tahmininde bulundu. "Çünkü iyi bir takımımız var. Herkes formda olursa, birçok takımı yenebiliriz."

Kieft, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosu hakkında "oldukça iyimser". "Ama her şey grupta başlıyor, orada oyun nasıl olacak? İkna edici mi? Teknik direktör Ronald Koeman sabit bir dizilişe geçebilecek mi?" diyor Oranje'nin eski forveti, dünya şampiyonu olmanın gerçekçi bir düşünce olmadığını düşünüyor. "Ama çeyrek veya yarı final daha sık yaşanmıştır."

Pierre van Hooijdonk, zorlu işin ancak grup aşamasından sonra başlayacağını öngörüyor. "Ama ilerlerseniz, muhtemelen Brezilya veya Fas ile karşılaşmanız gerekecek. Bol şans! Belki de işler tamamen farklı gelişir, ama yol bu şekilde olursa, o zaman işler gerçekten çok zorlaşır," diyerek Hollanda'nın şampiyonluk şansına şüpheyle yaklaşıyor.

Dünya Kupası'ndaki ilk rakip olan Japonya hakkında ise Van Hooijdonk çok daha olumlu. "Bence onlar gerçekten en üst seviyeye yakışıyorlar. Sık sık çok yaklaşıyorlar, ama sonra tam olarak başaramıyorlar. Ancak bu, onların çıkış yılı olabilir." Van der Vaart, Japon takımı hakkında meslektaşı analistin bu iyimserliğini paylaşıyor.

"Eredivisie'den tanıdığımız birkaç iyi oyuncusu var. Hollanda'ya zor anlar yaşatacaklar, ama ikimiz de gruptan çıkacağız. Ve ondan sonra Japonya'nın çok ileri gideceğini düşünüyorum," diyor Van der Vaart, ki kendisi Japonya'nın 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendiğini görmüştü.

Van der Vaart, son olarak Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olmasını umuyor. "Real Madrid'de çok fazla eleştiri aldı, en golcü ve açık ara en iyi oyuncu olmasına rağmen orada dışlanıyor. Orada ona davranışları gerçekten skandal. Sırf bu yüzden bile Dünya Kupası'nda kendini göstermesini umuyorum."