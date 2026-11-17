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Rafael van der Vaart ve Youri Mulder, pazartesi akşamı NOS yayınında Hollanda millî takımını sert biçimde eleştirdi. Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'ya 5-0 yenildi ve özellikle ikinci yarıda şaşırtıcı derecede kötü bir görüntü sergiledi. İki yorumcu, maçın ardından teknik direktör Xavi Hernández'in takımının nasıl bu kadar kötü duruma düştüğünü açıklamaya çalıştı.

Hollanda, birkaç gün önce Yunanistan'ı 7-0 yenmişti ancak pazartesi akşamı Berlin'de o performanstan pek eser yoktu. Van der Vaart'a göre cuma günkü farklı galibiyet, Hollanda'nın gerçekte ne kadar iyi olduğunun abartılmasına yol açmış olabilir.

Eski millî futbolcu, "Her şey yolunda gittiğinde oldukça iyi bir takımımız var. Ama her seferinde işe tüm gücünle mücadele ederek başlaman gerektiğini hatırlamalısın" dedi. "Sahada mutlak dünya çapında yıldızlarımız yok, özellikle de Virgil van Dijk ve Frenkie de Jong yokken. Yıllardır bize güç veren takımın omurgası onlar. Bugünkü gibi görünmemizin nedeni de bu."

Mulder, bunu Hollanda'ya özgü bir sorun olarak görüyor. Eski forvet, "İşler iyi gittiğinde harika olduğumuzu düşünmeye çok çabuk başlıyoruz. Sonra da çoğu zaman acı bir gerçekle yüzleşiyoruz" dedi.

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Sunucu Henry Schut, teknik direktör Xavi Hernández'in bunu neden önleyemediğini sordu. Mulder'a göre nihai sorumluluk daha çok oyuncularda. "Sahada olan sonuçta oyuncular. Teknik direktör, konsantre olmanız ve maça iyi başlamanız gerektiğini istediği kadar söylesin; yine de 'Cuma günü çok iyiydik, Almanya'yı da kolayca yeneriz' diye düşünüyorsunuz. Bu biraz bizim doğamızda var."

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Van der Vaart, yenilgiye mazeret bulmayı reddediyor. Hollanda'nın çeyrek finaldeki yerini önceden garantilemiş olmasını geçerli bir bahane saymıyor. Üstelik rakibinden de pek etkilenmedi.

"Bir noktada fark ediyorsun: Kahretsin, bu adamlar çok daha iyi. Ama ben Almanya'yı da çok vasat buldum. Bu, bugüne kadar karşılaştığımız en iyi Almanya değil elbette. Buna rağmen 5-0 kaybediyorsun. Bundan gerçekten çok utanmalısın."

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Maç sonrası değerlendirmesinin sonunda, Hollanda 5-0 gerideyken yaşanan tuhaf bir anın görüntüleri gösterildi. Kaleci Bart Verbruggen ve kaptan Denzel Dumfries, sahada doğaçlama bir mola vermek için takım arkadaşlarını yanlarına çağırdı.

Van der Vaart görüntülere tepki gösterdi. "Buna gerçekten bakamıyorum... Sonra o kaleci geliyor... Onun için şunu düşünüyorum: Beş gol yedin. Bütün gollerde yapabileceği bir şey yoktu ama topların yakınına bile gelemedi."

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Van der Vaart'a göre o anda böyle bir konuşmanın hiçbir anlamı yok. "Diğer oyuncular da böyle düşünüyor. Bunu senin de biraz hissetmen gerekmez mi? Öyle bir çember oluşturup ayakta durmana gerek yok. Böyle şeyler altyapıda olur."