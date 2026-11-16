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Rafael van der Vaart ve Youri Mulder, pazartesi akşamı NOS yayınında Hollanda Milli Takımı'nı sert biçimde eleştirdi. Hollanda, Uluslar Ligi'nde Almanya'ya 5-0 yenildi ve özellikle ikinci yarıda sarsıcı derecede kötü bir performans sergiledi. İki yorumcu, maçın ardından teknik direktör Xavi Hernández'in takımının nasıl bu kadar kötü bir duruma düştüğünü açıklamaya çalıştı.

Hollanda birkaç gün önce Yunanistan'ı 7-0 yenmişti ancak pazartesi akşamı Berlin'de o performanstan eser yoktu. Van der Vaart'a göre cuma günkü farklı galibiyet, Hollanda'nın gerçekte ne kadar iyi olduğunun olduğundan fazla değerlendirilmesine yol açmış olabilir.

Eski milli futbolcu, "Her şey yolunda gittiğinde oldukça iyi bir takımımız var. Ama her seferinde işe tüm gücünle mücadele ederek başlaman gerektiğini hatırlamalısın" dedi. "Sahada dünya çapında mutlak yıldızlarımız yok; özellikle de Virgil van Dijk ve Frenkie de Jong olmadığında. Yıllardır bize güç veren omurga onlar. Eksik olduklarında da bugünkü gibi görünüyorsun."

Mulder ise bunu Hollanda'ya özgü bir sorun olarak görüyor. Eski forvet, "İşler iyi gittiğinde harika olduğumuzu çok çabuk düşünüyoruz. Sonra da çoğu zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

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Sunucu Henry Schut, teknik direktör Xavi Hernández'in bunu neden önleyemediğini sordu. Mulder'a göre sorumluluk, sonuçta daha çok oyunculara ait. "Sahada olanlar oyuncular. Bir teknik direktör konsantre olmanız ve maça iyi başlamanız gerektiğini ne kadar söylerse söylesin, yine de 'Cuma günü çok iyiydik, Almanya'yı da kolayca yeneriz' diye düşünüyorsunuz. Bu biraz bizim yapımızda var."

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Van der Vaart, yenilgiyi hafife almayı reddetti. Hollanda'nın çeyrek finaldeki yerini önceden garantilemiş olmasını geçerli bir mazeret olarak görmüyor. Üstelik rakipten de pek etkilenmedi.

"Bir noktada şunu fark ediyorsun: Kahretsin, bu adamlar çok daha iyi. Ama ben Almanya'yı da çok vasat buldum. Bu, elbette bugüne kadar karşılaştığımız en iyi Almanya değil. Buna rağmen 5-0 kaybediyorsun. Bundan gerçekten çok utanmalısın."

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Maç sonu değerlendirmesinin sonunda, Hollanda 5-0 gerideyken yaşanan tuhaf bir anın görüntüleri gösterildi. Kaleci Bart Verbruggen ve kaptan Denzel Dumfries, sahada doğaçlama bir mola vermek üzere takım arkadaşlarını bir araya çağırdı.

Van der Vaart görüntülerden tiksindi. "Buna gerçekten bakamıyorum... Sonra böyle bir kaleci çıkıyor... Onun için şunu düşünüyorum: Beş gol yedin. Gollerin hepsinde yapabileceği bir şey yoktu ama hiçbirine yaklaşamadı bile."

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Van der Vaart'a göre o anda böyle bir konuşmanın hiçbir anlamı yoktu. "Diğer oyuncular da bunu düşünüyor. Senin de bunu biraz hissetmen gerekmez mi? Böyle bir çember oluşturup durmana gerek yok. Bu, altyapıda olur."