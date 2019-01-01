Edwin van der Sar'dan Manchester United'a yeşil ışık
1990-1999 yılları arasında Ajax’ta, 2005-2011 yılları arasında Manchester United’da forma giyen 48 yaşındaki Edwin van der Sar, 2012’de pazarlama müdürü olarak görev almaya başladığı Hollanda ekibinde 2016’dan bu yana CEO görevini yürütüyor.
The Times’a yaptığı açıklamada Manchester United’a geri dönmesiyle ilgili yeşil ışık yakan ancak bunun için erken olduğunu belirten Van der Sar “Amsterdam’da çok mutluyum ve burada daha yapacaklarımı bitirmedim. Marc (Overmars) bana her zaman daha ilerisini hedeflediğimi söyler. Bu konuda çok haklı benim de birkaç sene içerisinde yapmak istediğim tam olarak bu. Manchester United, Ajax’a göre daha büyük hedefleri olan bir kulüp. Bu kadar büyük, ünlü ve dünya çapında bir marka olmasının yanı sıra kulübün içerisinde hala bir aile ortamı mevcut.” İfadelerini kullandı.
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İngiliz ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve CEO’su Ed Woodward’a övgü dolu sözler söyleyen Van der Sar, United’ın özel bir yer olduğunu ancak şu an için Ajax’ta kalacağını belirtti.
Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 10 Nisan Çarşamba günü Juventus’u konuk edecek. Manchester United ise yine aynı gün Old Trafford’da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.