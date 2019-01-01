Edwin van der Sar'dan Manchester United'a yeşil ışık

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Manchester United'a futbol direktörü olarak geri dönebileceğini açıkladı.

1990-1999 yılları arasında ’ta, 2005-2011 yılları arasında ’da forma giyen 48 yaşındaki Edwin van der Sar, 2012’de pazarlama müdürü olarak görev almaya başladığı ekibinde 2016’dan bu yana CEO görevini yürütüyor.

The Times’a yaptığı açıklamada Manchester United’a geri dönmesiyle ilgili yeşil ışık yakan ancak bunun için erken olduğunu belirten Van der Sar “Amsterdam’da çok mutluyum ve burada daha yapacaklarımı bitirmedim. Marc (Overmars) bana her zaman daha ilerisini hedeflediğimi söyler. Bu konuda çok haklı benim de birkaç sene içerisinde yapmak istediğim tam olarak bu. Manchester United, Ajax’a göre daha büyük hedefleri olan bir kulüp. Bu kadar büyük, ünlü ve dünya çapında bir marka olmasının yanı sıra kulübün içerisinde hala bir aile ortamı mevcut.” İfadelerini kullandı.

İngiliz ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve CEO’su Ed Woodward’a övgü dolu sözler söyleyen Van der Sar, United’ın özel bir yer olduğunu ancak şu an için Ajax’ta kalacağını belirtti.

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 10 Nisan Çarşamba günü ’u konuk edecek. Manchester United ise yine aynı gün Old Trafford’da ile karşı karşıya gelecek.