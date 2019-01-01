Van der Sar: "Kadroyu tamamen dağıtmayacağız"

Ajax efsanesi ve Genel Direktörü Edwin Van der Sar, kadronun bir kısmını koruyacaklarını ifade etti.

, Şampiyonlar Ligi'nde herkesi etkileyen yürüyüşüne karşısında da devam etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ajax'ın başarılı performansı, genç oyuncular hakkında sıkça transfer dedikoduları çıkmasına sebep oluyor.

Bu oyunculardan Frenkie de Jong, sezon sonunda 'ya katılmak için imzayı çoktan attı. Futbol dünyası Matthijs de Ligt'in de dev bir kulübe katılmasını bekliyor.

Tottenham karşılaşmasından önce BT Sport mikrofonlarına röportaj veren Ajax Genel Direktörü Edwin Van der Sar, kadrodaki oyuncular hakkında dolaşan transfer söylentileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"Ajax'ın tarihi oyuncularını kaybetmekle geçti, bu bir gerçek" diyen efsane file bekçisi, "Ancak bu, 19-20 yaşlarındaki oyuncuların oynaması için ortam yaratıyor" ifadesini kullandı.

Bu yaz çok sayıda oyuncu satmayacaklarını belirten Hollandalı, "Yedi oyuncu birden satmayı düşünmüyoruz. Hedefimiz rekabetçi kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hoşumuza gidiyor. Bu sebeple kadroyu tamamen dağıtmayacağız" dedi.

Özel bir ekip yakaladıklarını dile getiren Van der Sar, "Her zaman yaşayabileceğiniz bir durum değil. Bazen, alt yaş takımlarından gelen kaliteli gençler ile Dusan Tadic ve Daley Blind gibi tecrübeler bir araya gelir. Böyle olunca da izlemesi çok keyifli bir takım yakaladık" ifadelerini kullandı.

Ajax'ın harcama kalemlerini nasıl ayarladığına dair ipuçları da sunan eski Ajax kalecisi, "Çok fazla maaş bütçemiz yok çünkü gelirimizin önemli kısmını akademimize harcıyoruz. Yılda 11-12 milyon Euro alt yaş grupları için kullanılıyor ve bundan çok büyük bir gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü Tottenham'ı ağırlayacak.