René van der Gijp, Dusan Tadic'in NEC'deki takım arkadaşlarına yönelik eleştirilerini şaşkınlıkla dinledi. Wim Kieft ise pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp programında açık sözlü forvete çok daha ılımlı yaklaştı.

"Etrafında daha düşük seviyede oyuncuların olması işleri zorlaştırıyor. Sık sık pozisyon hazırlamak için hamleler yapıyorum ama top bana gelmiyor. Ya da verdiğim pası geri alamıyorum. Demek ki beynim fazla hızlı çalışıyor", demişti Tadic geçen hafta NU.nl. sitesine verdiği çok konuşulan röportajda.

"Tadic'in konuştuğunu her duyduğumda Wikipedia'ya bakıyorum. Sonra da düşünüyorum: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Aralarında Real Madrid'i göremiyorum. Arsenal ve Juventus'u da göremiyorum", dedi Van der Gijp pazartesi günü NEC'nin 37 yaşındaki forveti hakkında alaycı bir dille.

"Kendini epey iyi görüyor. Üstelik söylediklerinde tek kelime yalan yok", diyen Kieft, Tadic'in teknik direktör Dick Schreuder'in kadrosunun seviyesinden memnun olmamasını bir bakıma anlayabiliyor.

"Ajax, NEC'den daha büyük bir kulüp ve daha iyi oyunculara sahip. Bence Tadic iyi bir futbolcu ama Ajax'ın efsanelerinden biri mi?" diye soran Kieft, "Efsane denince akla 1995'in takımı ve 70'li yıllar geliyor" dedi.

Gelecek maçlar NEC Ligi Europa 15:00 LES

Van der Gijp söze girdi: "Efsane dediğin Willy van der Kuijlen'dir. Senin gibi insanlardır, Wim. Sen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandın. Bunlar çok büyük başarılar elde etmiş insanlar. Ama PSV ile şampiyon olmak bir başarı değil."

"Çok gururlu bir adam. Kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle hayır, hiç de değil", diyen Kieft, podcast'te Tadic'i yerden yere vurmayı reddetti.