Van der Gijp parlak bir gelecek öngörüyor: "O kadar iyi ki! Bu gerçekten olağanüstü."

René van der Gijp, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'u 4-0 mağlup eden Manchester City'nin performansından büyük keyif aldı. Dordrechtlı yorumcu, Pep Guardiola'nın takımındaki, aynı zamanda savunma görevini de üstlenebilen genç bir orta saha oyuncusundan özellikle çok etkilendi.

Van der Gijp, Pazartesi günü Vandaag Inside programında Nico O'Reilly'yi övdü. 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, Liverpool maçında sol bek olarak oynadı ve bu pozisyonda Mohamed Salah'ı etkisiz hale getirdi. Mısırlı kanat oyuncusu, Arne Slot tarafından erken bir şekilde kenara alındı.

"O, dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak," diyor Van der Gijp, İngiltere Kupası'ndaki bu heyecan verici maçı izledikten sonra. "Boyu 1,94 metre. O kadar iyi ki! Bu normal değil."

Van der Gijp, O'Reilly hakkındaki analizine devam ediyor. "Salah'a karşı sol bek olarak oynadı. Bu yıl savunmanın solunda, sol bekte, orta sahanın tüm pozisyonlarında, sol kanatta ve forvette oynadı," diyor eski forvet, Manchester City'nin yıldız oyuncusunun çok yönlülüğünü vurguluyor.

"Gerçekten olağanüstü. Ne oyuncu ama," diyen Van der Gijp, Nathan Aké ve Tijjani Reijnders'in takım arkadaşını büyük bir hayranlıkla izlediğini bir kez daha tekrarlıyor.

O'Reilly, geçen yıl imzalanan sözleşmeyle 2030 yazına kadar Manchester City'de kalacak. Guardiola yönetiminde şu ana kadar 66 maça çıktı. Bu maçlarda 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

Yetenekli savunma oyuncusu ve orta saha oyuncusu, artık Thomas Tuchel'in de radarında. Alman teknik adam, O'Reilly'ye şu ana kadar İngiltere milli takımında üç kez forma şansı verdi. Tuchel, Mayıs sonunda Dünya Kupası kadrosunu kesin olarak açıklayacak.