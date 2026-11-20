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René van der Gijp, Nigel de Jong'un sözlerini şaşkınlıkla dinledi. KNVB'nin üst düzey futboldan sorumlu direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın Almanya karşısında aldığı 5-0'lık yenilginin ardından Instagram'da sonucu "fiyasko" olarak nitelendirdi ve Yunanistan karşısındaki 7-0'lık galibiyetle arasındaki farkın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Van der Gijp, Vandaag Inside programında alaycı bir ifadeyle, "Nigel de Jong'un bunun 'kabul edilemez' olduğunu söylemesi yine de iyi oldu. Bunu bize bildirmesi iyi oldu." dedi.

Analist, KNVB direktörünün tavrına anlam veremedi: "İnsanı bunu kamuoyuna açıklamaya iten ne? Böyle şeyleri kurum içinde konuşmak daha iyi olmaz mı? Bu da neyin nesi? Bunlar içi boş sözler. Şansınızın yaver gitmediğini yazmaktan farkı yok."

Johan Derksen'e göre De Jong, sağlıklı bir özeleştiri yapmıyor. "Bundan kendisinin sorumlu olduğunu bir an için unuttu. Bence bu şekilde KNVB yönetimine ve denetim kuruluna kötü performansa kızgın olduğunu göstermek istiyor. Varlığını hissettirmeye çalışıyor."

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Derksen, Alman milli takımını çok daha üst düzeyde görerek, "Ama belki orada Yunanistan'a karşı oynamakla Almanya'ya karşı oynamak arasında dağlar kadar fark olduğunu da anlamalılar." dedi.

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Valentijn Driessen, Derksen'in Almanya değerlendirmesine tam olarak katılmıyor: "Almanlar gerçekten o kadar iyi değil ve dünya sıralamasında 13. sıradalar. Hollanda ise dokuzuncu. Yunanlar orada bile kazandı."

Driessen ardından De Jong'u eleştirdi: "Xavi'nin göreve getirilmesini o gerçekleştirdi. Peki bunun gerçekleşme şekli kabul edilebilir miydi?"

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Hollanda, Uluslar Ligi'nde B Grubu'nu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Olası rakipleri Fransa, İngiltere ve Portekiz.

Çeyrek final, Mart 2027'de iki maç üzerinden oynanacak. Yarı finaller 9 ve 10 Haziran'da, final ise 13 Haziran'da oynanacak.