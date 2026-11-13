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René van der Gijp, PSV ile Kevin De Bruyne arasındaki görüşmelere pek anlam veremiyor. Vandaag Inside yorumcusuna göre Napoli'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusu artık eski gücünde değil.

"Özel bir oyuncu. Ama Manchester City'de gücünü fazlasıyla harcadı" diyen Van der Gijp, De Bruyne'nin Vriendenloterij Eredivisie'de oynama ihtimaline böyle tepki verdi.

Johan Derksen ise söze girerek, "Öteki adam iyi iş çıkarıyor. Doğu Bloku'ndan olan, Perisic. Gerçekten çok iyi oynuyor" dedi.

Spor pazarlamacısı Chris Woerts, Van der Gijp'in değerlendirmesine katılmadı: "De Bruyne 35 yaşında. PSV'de hâlâ oynayabilir. Şu anda Napoli'de 11,5 milyon kazanıyor."

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Derksen, De Bruyne ve PSV hakkındaki tartışmaya, "O iyi oyuncular Hollanda liginde hâlâ oynayabilir. Ciddi bir ligde ise artık aynı performansı gösteremezler" sözleriyle katıldı.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberi sabah erken saatlerde İtalya'dan duyurmasının ardından, perşembe sabahı Hollanda gazeteleri De Bruyne hakkındaki haberlerle doldu.

De Bruyne'ye, bir gol attığı Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Belçika maçının (1-2) ardından gösterilen ilgi soruldu. "Bu sabah uyandığımda birçok kişinin bana bir şeyler gönderdiğini gördüm."

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"Şu anda buradayım ve sadece işimi yapıyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Takıma yardım edebilecek ve maçlarda oynayabilecek durumda olduğum için mutluyum" diyen De Bruyne sözlerini, "Ne olacaksa olur" diye tamamladı.

De Bruyne'nin Napoli ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmede bir sezonluk uzatma opsiyonu da var. Transfermarkt, oyuncunun güncel değerini sekiz milyon euro olarak tahmin ediyor.