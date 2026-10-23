Van der Gijp çok heyecanlı: "Yıl sonunda biri onun için 45 milyon teklif edecek"

René van der Gijp, Ajax'ın perşembe akşamı Konferans Ligi'nde Atalanta'yı 2-0 yendiği maçtaki futbolunu beğendi. Vandaag Inside yorumcusu, Amsterdam ekibinin yakında Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Julian Brandt ve Tolu Arokodare'den oluşacak deneyimli omurgasından özellikle heyecan duyuyor. Van der Gijp'e göre Ajax, bu oyuncuları kendi altyapısından yetişen genç yeteneklerle tamamlayabilir.

Bir hafta önce Hajduk Split'e 2-1 kaybeden Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Van der Gijp, cuma akşamı Vandaag Inside programında Ajax'ın oyununu beğendiğini anlattı: "Çok dürüst olmam gerekirse Wilfred, ilk yarıyı izledim. Zaman zaman gerçekten çok keyifli bir futbol vardı, gerçekten çok keyifli."

"Bir de Ter Stegen, Blind, Brandt, Tolu ve belki bir kişi daha geldiğinde sahip olacakları kadro hoşuma gidiyor" diyerek isimleri sıraladı. "Geri kalan yerleri de kendi yetiştirdiğin oyuncularla doldurmalısın."

Van der Gijp, oyuna sonradan girip sol kanattan çektiği sert şutla topu üst direğin altına çarptırarak skoru 2-0'a getiren Ouazane'den de çok etkilendi. "Bu müthiş bir şut. Kalecinin onu çıkarması gerektiğini söyleyebilirsiniz ama hadi canım" dedi.

"Ouazane gibi bir oyuncun varsa, teknik direktör olarak yıl sonunda birinin ona 45 milyon euro teklif etmesini sağlayacak seviyeye gelmesine yardımcı olmakla biraz da yükümlü değil misin?"

Atalanta karşısında yine gol atan Tolu'nun gelişimi de konuşuldu. Johan Derksen, forvetin İngiltere'de neden başarısız olduğunu merak edince Van der Gijp, oyuncunun Racing Genk'teki üstün performansına ve Wolverhampton Wanderers'a transferine dikkat çekti. "Sonra orada küme düşme mücadelesi veren bir kulübe gidiyorsun ama bir ayda kaç fırsat buluyorsun?" diye sordu. "İki mi? Bence kötü bir oyuncu değil."