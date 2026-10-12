René van der Gijp, Ajax'ın yaz transferi Marcos Leonardo'ya yaklaşımını anlamıyor. Futbol yorumcusuna göre Brezilyalı forvet hâlâ birkaç kilo fazla.

Geçen yaz Leonardo için 20 milyon euro ödendi. 23 yaşındaki santrfor şu ana kadar yalnızca bir gol attı ve Vriendenloterij Eredivisie'de sadece sonradan oyuna girdi. NEC karşısındaki 1-1'lik maçta da Míchel, Leonardo'yu son bölümde oyuna aldı.

Van der Gijp'e göre Leonardo'nun Amsterdam'a fazla kilolu geldiği anlaşıldığında Ajax müdahale etmeliydi. KieftJansenEgmondGijp programında, "Bu Brezilyalı hakkında şöyle düşünüyorum: Beş kilo fazlayla geliyor. Bunu vücut yağ oranıyla ölçebilirsin" dedi.

Van der Gijp, Leonardo için ideal olduğunu düşündüğü senaryoyu şöyle anlattı: "Teknik direktör olsam şöyle derdim: Bu beş kiloyu vermesi için beş hafta ayırıyoruz. O beş kiloyu vermediğin sürece takımla antrenmanlara da katılmayacaksın. Ayrı bir antrenörle kendi başına çalış. Önce form tut."

Dordrechtli yorumcuya göre Leonardo'nun sürekli sonradan oyuna girmesi ters etki yaratıyor. Van der Gijp, Ajax'ın İspanyol teknik direktörüne, "O zaman onu oyuna sonradan sokmazdım. Bu çocuk için kötü bir başlangıç" mesajını verdi.

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Van der Gijp ardından geçen sezon Feyenoord'da forma giyen Raheem Sterling ile karşılaştırma yaptı: "Raheem Sterling'de de böyle olmuştu. Herkes form tutabilir. VVV-Venlo'nun sağ beki de NEC'in sol beki de bunu yapabiliyor. Onlar formda. Formda değilsen, ne kadar can sıkıcı olsa da onları geçemezsin. Vinícius Júnior altı kilo fazla olsa ADO'nun sağ bekini geçemez."

Van der Gijp son olarak Leonardo'nun saha dışında neler yaptığını ve nasıl beslendiğini merak ettiğini söyledi: "Sevgilisi ya da eşi var mı bilmiyorum. Diyelim ki yalnız yaşıyor. O zaman yemek yemek için Amsterdam'daki Brezilya restoranlarına gidiyordur. Bir keresinde Scheveningen'de bir Brezilya restoranında yemek yemiştik. 500 gram et ve 400 gram yağ geliyor. Üstelik bu daha başlangıç yemeği."