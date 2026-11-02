Van der Gijp: "Ajax'ın kadrosu bu yüzden transferlerle boşaltıldı"

René van der Gijp, Vriendenloterij Eredivisie'nin seviyesini zaman zaman endişe verici buluyor. Dordrechtli yorumcu, Hollanda futbolunun yine de bir ölçüde saygınlık kazanması için Hollanda kulüplerinin Avrupa'da iyi performans göstermesini umuyor.

"PSV ile Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans göstermesi önemli", diyor Van der Gijp pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp. yayınında. "Çünkü ligin seviyesi öyle düşüyor ki gözlemciler kulüplerine dönüp 'Bu işin bir ciddiyeti yok' diyor."

"Bunu 9-0'lık skorlarda da görüyorsunuz", diyerek FC Twente'nin pazar günü Excelsior karşısında aldığı 0-9'luk galibiyete işaret ediyor Van der Gijp. "Bunlar iyi hoş ama bu sonuçları görenler 'Hollanda ligine ne oluyor?' diyor."

Eski forvet sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bunu ancak Şampiyonlar Ligi'yle örtebilirsiniz. O zaman İtalya'da Feyenoord'un Como karşısında üstün taraf olduğunu söylerler. PSV de FC Porto'yu yener. Portekiz gazeteleri de Hollanda'da iyi futbol oynandığını yazar."

"Ama bu da ortadan kalkarsa 40 ya da 45 milyon avroluk büyük meblağların gelmeyeceğini göreceksiniz. İnsanlar 'Fortuna Sittard'ın sol bekini geçmenin ne önemi var?' diyecek", diyerek Hollanda futbolunu mali açıdan daha zor günlerin bekleyebileceği uyarısında bulunuyor Van der Gijp.

"Şampiyonlar Ligi'ndeki o yarı final yüzünden Ajax'ın kadrosu elbette transferlerle boşaltıldı", diyen Van der Gijp, analizinin sonunda 2019'a gönderme yapıyor. Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt, Avrupa'da başarılı geçen bir yılın ardından on milyonlar karşılığında satılmıştı.

Wim Kieft de tartışmaya katılıyor: "Ajax her zaman kendi altyapısından yetişen oyuncularla ayakta kaldı. Şimdi yine bazı gençler geliyor. Ouazane iyi bir oyuncu olma yolunda. Mokio iyi gidiyor. Godts da iyi bir oyuncuydu."